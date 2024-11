Bases extranjeras: PSC condiciona a Noboa el respaldo para la reforma

El pronunciamiento ocurre luego de que el presidente los señalara por entregar al correísmo la comisión ocasional. La bancada del Partido Social Cristiano (PSC) y aliados dio a conocer que condiciona el apoyo a la propuesta de reforma constitucional que plantea Daniel Noboa sobre instalar bases militares extranjeras en Ecuador. "Respalda la posibilidad, siempre y cuando se cumplan requisitos claros", señaló el bloque en un comunicado este 7 de noviembre de 2024.

El PSC señala que una de las condiciones es que Noboa debe exponer la existencia de un país interesado en instalar una base en Ecuador, pues considera que, de lo contrario, el planteamiento del Ejecutivo sería un acto de campaña para su reelección.

"Es imprescindible que el Gobierno presente una muestra de interés real por parte de otro país, como Estados Unidos; de lo contrario, simplemente estaríamos frente a una acción demagógica de campaña en la que se invertirían recursos en consulta popular", precisó el PSC.

Otra de las condiciones que señaló el bloque es que los requisitos sean "públicamente debatidos, consensuados y aprobados, a fin de rescatar la soberanía del Ecuador en materia de paz y de prosperidad (...) sin convertirse en un asunto de manipulación política".

Las condiciones de los socialcristianos se exponen después de que el bloque votó a favor del correísmo para que la presidencia de la Comisión quede a cargo de Gissela Garzón, asambleísta de la Revolución Ciudadana (RC).

La acción causó la reacción de Noboa, quien dijo en sus redes sociales que "PSC y SUMA entregaron al correísmo, quienes se oponen a las bases extranjeras, la presidencia de la comisión que decidirá sobre ellas". Para el mandatario, con esa maniobra en la Asamblea "intentan revivir el pasado".

Garzón se escuda ante las criticas

Ayer, Garzón habló del avance del trámite en la Comisión ocasional y manifestó que se ha realizado el trámite administrativo.

Allí se refirió a los cuestionamientos de que el correísmo presida la mesa, cuando ha estado en contra de la presencia de militares extranjeros en Ecuador, tras la suspensión del acuerdo con Estados Unidos en la Base de Manta en el mandato de Rafael Correa.

"Es claro que hay condiciones distintas, sobre todo por el crimen organizado, no significa que el apoyo signifique la presencia de bases extranjeras", manifestó.

Agregó que ya hay presencia extranjera, desde la presidencia de Lenín Moreno en las islas Galápagos y aseguró que para el manejo de la propuesta se mantendrá el debate con técnicos.

"La comisión no soy solo yo, tengo un criterio personal por supuesto, pero ese no prima, el personal ideológico no va a cambiar, pero se debatirá de mejor manera con presencia de técnicos".

La parlamentaria aseguró que solicitó a los integrantes de la mesa el listado de personas que serán convocadas. Considera que deben acudir los ministros de Estado de Inteligencia, Defensa, Interior y Gobierno, así como experto en temas de seguridad, Derecho Internacional y Constitucional.

