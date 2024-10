"No cuenten para mentirle al país", adelanta el correísmo sobre bases extranjeras

Las posturas comienzan a marcarse. Luego de que el Pleno de la Asamblea Nacional resolviera crear la comisión ocasional que tratará la reforma a la Constitución para el establecimiento de bases militares extranjeras en suelo ecuatoriano, varias bancadas mostraron cuál es su punto de partida.

Por moción del flamante primer vicepresidente de la Asamblea, Otto Vera, la mesa ocasional quedó integrada por los legisladores Gisella Garzón (RC), Sofía Sánchez (PSC), Mariana Yumbay (PK), Arturo Ugsha (IND), Rafael Dávila (IND), Nataly Morillo (ADN) y Jorge Peñafiel (Construye).

Además, la moción aprobada también señala que el plazo de la comisión ocasional para evacuar el proceso parlamentario será de 180 días. Periodo que podrá ser prorrogado por otros 180 días más, previa aprobación del Consejo de Administración Legislativa (CAL).

La Asamblea Nacional creó la comisión legislativa ocasional que tratará la reforma parcial a la Constitución impulsada por el presidente Daniel Noboa para el establecimiento de bases militares extranjeras en suelo ecuatoriano.



Bases extranjeras: las posturas de las bancadas legislativas

Desde el correísmo, Gissela Garzón, integrante de la comisión ocasional, sostuvo que el trabajo de la mesa legislativa debe ser principalmente técnico y alejado de las posturas ideológicas que cada uno de los legisladores y las bancadas pueden tener.

Aunque prefirió no adelantar criterio sobre su eventual votación del proyecto de reforma, Garzón dijo que "con la mayoría de la mesa no cuenten para mentirle al país. No se puede jugar con la seguridad así. ¿Puede ser una alternativa? Pues vamos a debatir". También señaló que sería importante conocer la experiencia de Colombia con las bases extranjeras.

Por su parte, desde el oficialismo, la asambleísta Nataly Morillo recordó que los problemas de criminalidad y narcotráfico que encara Ecuador no es único y que por ello requiere de una cooperación internacional.

Respecto al recelo sobre la supuesta pérdida de soberanía, Morillo sostuvo que el regreso de las bases militares extranjeras "no es ceder soberanía, sino un conjunto de acciones y de trabajo de interdicción y respuesta con otros países".

Por su parte, desde Construye, Jorge Peñafiel hizo hincapié en que esta reforma parcial es necesaria para cooperar con otros países en el combate al narcotráfico y a la criminalidad.

"Si no pedimos ayuda al extranjero, en el Ecuador no tenemos las capacidades par atacar estos delitos", acotó Peñafiel y adelantó que no se puede permitir que la mesa ocasional se "utilice para darle pie a la impunidad y a las bandas criminales".

