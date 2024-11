Bases extranjeras: Hay límites jurídicos para las maniobras del correísmo

Un gesto de asombro y hasta de preocupación dejó ver Daniel Noboa el miércoles 6 de noviembre de 2024, en un video que publicó en sus redes sociales, tras leer en EXPRESO que la presidencia de la Comisión ocasional para la reforma constitucional sobre las bases militares extranjeras está en manos de la asambleísta Gissela Garzón, de la Revolución Ciudadana (RC, correísmo).

“Increíble pero cierto: el PSC y SUMA entregaron al correísmo, quienes se oponen a las bases extranjeras, la presidencia de la comisión que decidirá sobre ellas”, escribió junto al clip.

La reacción del presidente sería por el manejo que el correísmo podría dar a la propuesta, cuando ha sido esa organización política la que siempre se ha negado a tal hecho. Incluso sus fundadores fueron quienes impulsaron la suspensión de la renovación del acuerdo con Estados Unidos para el uso de la base de Manta, durante el mandato de Rafael Correa.

¿El correísmo tiene libertad de maniobra legal?

El constitucionalista André Benavides dice que la Comisión no tendría una carta abierta total para manejar legalmente el tema y deberá cumplir lineamientos.

“Uno de los límites que tiene la Comisión es que, evidentemente, no puede transgredir el dictamen de la Corte Constitucional (CC). Lo que sí puede es modificar o mejorar el texto, aunque el texto es bastante limitado, es una línea”, manifiesta.

Pese a que los ajustes sí están permitidos estos deben darse luego de una discusión técnica y “no pueden desnaturalizar ni cambiar el sentido de la propuesta”, señala la constitucionalista Ximena Ron.

La Ley da líneamiento para la reforma constitucional

El exasambleísta y exministro de Gobierno, Francisco Jiménez, explica que, nivel legal, “el trámite y límites para una posible reforma constitucional deberán seguir lo que señala el Art. 73 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y el 442 de la Constitución”.

La norma parlamentaria establece que el procedimiento “se sujetará a los requisitos y trámite determinados en la Constitución, para lo cual el CAL creará una comisión especializada ocasional”.

La Carta Magna, en cambio, dispone que la iniciativa requiere de “al menos dos debates (...) El proyecto de reforma se aprobará por la Asamblea Nacional. Una vez aprobado el proyecto de reforma constitucional se convocará a referéndum dentro de los 45 días siguientes y para la aprobación del mismo se requerirá al menos la mitad más uno de los votos válidos emitidos”.

Sin embargo, aunque la discusión y elaboración del informe sea prolongada y contenga algunos criterios, los constitucionalistas aclaran que el documento no es vinculante. El futuro de la propuesta realmente se define en el seno del Pleno de la Asamblea Nacional.

El futuro de la reforma depende del Pleno

Benavides resta importancia a eventuales intentos por truncar el proyecto en la mesa. “Por más que diga la Comisión que no está de acuerdo con la reforma parcial, el Pleno es el que tiene la última palabra”, indica.

La Corte Constitucional solo se pronuncia sobre el camino para tratar la propuesta de enmienda, “pero no dice que se apruebe”, menciona Ron.

Es en el Hemiciclo donde se define “si se mantienen las modificaciones o si quieren adoptar la propuesta de manera íntegra. La decisión en realidad no parte de la Comisión, sino del Pleno. Y allí pueden inclinarse por modificar la reforma o, por ejemplo no pasarla. La Mesa no tiene el peso real para decir si aprobará o no algo”, añade la experta.

De hecho, hay la posibilidad de que la propuesta de las bases militares extranjeras se detenga en el Pleno, como sucedió antes con la reforma que planteaba eliminar el Consejo de Participación Ciudadana.

“Se aplicó el procedimiento, la ciudadanía lo planteó, recogió las firmas, pasó a la CC y a la Asamblea, pero se quedó en el Pleno porque no la aprobó y allí muere el proceso”, detalla Ron.

Ambos constitucionalistas insisten que lo relevante y lo que está en juego es la votación, donde requieren 70 respaldos.

Pese a esos criterios, Jiménez considera que al presidente Noboa sí debería preocuparle el tema. “Desde lo político, está claro que si ponen al gato a dirigir la fábrica de quesos el resultado no va a ser el mejor. La reforma nacerá muerta si el correísmo, que claramente no está de acuerdo con este proyecto, dirige la Comisión”.

Comisión convocará a funcionarios

Garzón dijo ayer que ha solicitado a los integrantes de la Comisión ocasional el listado de los perfiles de expertos que podrían sumarse a los especialistas que serán llamados para que den sus criterios sobre la reforma.

También tiene previsto convocar a los titulares de Inteligencia, así como de los ministerios de Defensa, Interior y Gobierno “por tratarse de una relación entre gobiernos. Si piden reunión bajo reserva, no habría ningún problema”, indicó.

Entre los especialistas que serán llamados, mencionó a sociólogos, historiadores, expertos en Derecho Internacional y Constitucional y más.

