Bancadas se preparan para los camisetazos preelectorales

No contar con apoyos políticos no sería preocupación para Noboa. Expertos creen que obedecería a lo planeado en hoja de ruta

Todo estaría fríamente calculado. Para los expertos en temas legislativos consultados por EXPRESO, el primer mandatario Daniel Noboa no necesitaría ni dependería de alianzas legislativas para gobernar por el tiempo que le falta para culminar su período presidencial.

Para Francisco López, especialista en Procesos Constitucionales y catedrático de la Universidad de Las Américas, Noboa es una persona estratégica o tiene una asesoría muy estratégica. “Él utilizó alianzas cuando las necesitaba: para pasar sus primeros proyectos de ley; pero no ahora que comienza la carrera hacia las elecciones, sino que requiere de un campo propio y de ir eliminando adversarios”.

Eso, con el fin de que en 2025 no se disperse mucho la intención de votos y que los votos que correspondan al centro vayan donde él para ganar en primera vuelta o asegurar ir a la segunda vuelta, deduce el docente.

Justamente eso hará que hasta las organizaciones políticas más sólidas fraccionen, opina Wilmer Suárez, politólogo y director del Observatorio Territorial multidisciplinario de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. “Hay ciertos casos de asambleístas que tienen intereses, por lo que será probable que haya movilizaciones dentro de algunos bloques legislativos y tengamos camisetazos”.

Pero estos siete meses que faltan para que culmine este año fiscal no pasarán sin que Noboa mueva sus fichas, sostiene López, por lo que él “va a buscar tener una mayoría o una bancada fuerte, ya que no va a pasar a la expectativa de lo que haga la Asamblea”.

Para esto, “el presidente estaría con los brazos abiertos” para recibir a los asambleístas que deserten de los movimientos, entre ellos el de Revolución Ciudadana, sobre todo de los legisladores de Construye que busquen reelegirse, sentencia el catedrático.

Sin embargo, de pasar eso “son decisiones personales, pero todos los colegas estamos conscientes de que estamos aquí por y para el legado de Fernando Villavicencio, eso nos mantiene unidos”, expresa la asambleísta por Construye, Ana Galarza. Actualmente, este bloque tiene 20 legisladores.

Por parte del Partido Social Cristiano (PSC), Alfredo Serrano, quien preside esta organización, asegura que ya habló con los 16 asambleístas y acordaron en mantenerse en la bancada y que no van a claudicar. “Vamos a actuar en bancada para evitar que haya nuevamente estos intentos de incursión”.

Pero en Revolución Ciudadana están claros, dice la asambleísta Paola Cabezas. “El que se quiere ir que se vaya”, porque “aquí nadie cuida a nadie y nadie detiene a nadie”.

Es por esto por lo que presentaron un proyecto de ley, donde se evite “el trampolismo político, pero Henry Kronfle (presidente de la Asamblea) no lo pone a debate”, menciona Cabezas. Ella sostiene que “eso de llevarse a los asambleístas debe de parar”, la propuesta buscaría que los asambleístas que lleguen y deserten no se queden como independientes, sino que pierdan la curul, declara.

Todas sus acciones van a depender del nuevo escenario preelectoral, manifiesta Suárez, ya que ahora estarán obligados a conformar nuevos bloques y a mantener una relación de amigo-enemigo. Por lo que “habrá que esperar unos días para ver cómo se reestructuran las fuerzas políticas, porque con el resultado del plebiscito, existan más que un desertor y muchos se alineen al régimen.

Pero esta dinámica obedece a la falta de disciplina partidista, además de que los cuadros no responden a la militancia, sino a sus propios intereses, expone Roger Celi, politólogo y coordinador del Observatorio Legislativo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Es por esto por lo que sostiene que “no se podría evaluar solo cuantitativamente los números en el Pleno y decir que no le alcanzará o que Noboa no tendría el apoyo de bancadas grandes, porque desafortunadamente en este país eso no es una realidad. Los votos no se cuentan por bancada, se cuentan individualmente”.

Ante esto, el presidente contaría con acuerdos pragmáticos dependiendo del tema, es decir, dispondría de mayorías móviles: asambleístas independientes, legisladores que incurran en el trampolismo político, agrega Celi. Por lo que el Gobierno buscaría a “los legisladores chullas”, es decir, aquellos que no están respondiendo a una disciplina partidista ni a un plan de gobierno de trabajo.

Aunque no hay que perder de vista que “mientras la población estaba pensando en la consulta popular, entre gallos y medianoche se dio de baja al movimiento Construye, señala López.

“Hace un par de meses, él nombró al hermano de Diana Atamaint como cónsul en Queens, Nueva York. Esto no es de gratis y tal vez hay ciertas personas que no quieren abandonar esos cargos públicos” y “es evidente que Noboa quiere avanzar políticamente y toma decisiones sabiendo lo que se le va a venir”.

EXPRESO intentó hablar, vía mensajería instantánea y telefónica, con Valentina Centeno y Jonathan Parra, asambleístas de Acción Democrática Nacional (ADN), pero no contestaron.

Para Celi, el escenario no sería tan desfavorable para el Gobierno, por lo que no estaría preocupándose. Además, de que Noboa da la impresión de que “nada le afecta”, ya que cada semana tiene “una batalla nueva y ninguna logra preocuparle mucho”, esto porque “él toma decisiones claves, sabiendo lo que va a pasar y resuelve pronto los problemas, como buen empresario privado ecuatoriano”, agrega el abogado López.

Por otro lado, Suárez comenta que en la mayoría de las iniciativas que la Asamblea va a tratar con respecto a la consulta popular, entre ellos: el uso de armas confiscadas, el control de las cárceles, del territorio, entre otros, el Pleno estará armonizado. “No obstante, cuando traten los temas, como en la extinción de dominio, la extensión y el cumplimiento de penas, aparecerán las tensiones y el debate será acalorado”.

