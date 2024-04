Daniel Noboa: "a mí me enseñaron a leer marcadores y 9 a 2 es una goleada"

El presidente de la República, Daniel Noboa, cumplió agenda en Machala, este martes 23 de abril de 2024, asistiendo a varios actos por la celebración de los 140 años de provincialización de El Oro.

Luego de asistir a la sesión solemne organizada por la Prefectura, el primer mandatario llegó hasta la Universidad Técnica de Machala para participar de la colocación de la primera piedra del Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI). En dicho acto, ofreció un corto discurso en el que no dejó pasar la oportunidad para referirse a los resultados de la consulta popular.

Manteniendo el relato de una victoria contundente -pese a que el No ganó en dos de las once preguntas-, Noboa empezó agradeciendo a los jóvenes por el apoyo recibido en el plebiscito. "Ustedes van a determinar las políticas públicas del país", les dijo. Esto pese a que, desde el domingo, no ha existido, como tal, un pronunciamiento oficial por parte del jefe de Estado sobre los resultados obtenidos en las urnas.

¡140 años aportando al desarrollo del país 🇪🇨!



El presidente @DanielNoboaOk participó en la sesión solemne por la provincialización de El Oro. Esta zona y sus ciudadanos son parte importante de la construcción de #ElNuevoEcuador. pic.twitter.com/JEydBgkC5h — Presidencia Ecuador 🇪🇨 (@Presidencia_Ec) April 23, 2024

"A mí desde pequeño me han enseñado a leer marcadores y, pues, 9 a 2 es una goleada", refirió el mandatario, a modo de respuesta a quienes dicen que el haber perdido en las preguntas relacionadas al arbitraje internacional y al trabajo por horas constituye una derrota para el Gobierno. "El que diga lo contrario, creo que nunca ha visto un partido", sentenció.

Las propuestas planteadas sobre seguridad obtuvieron entre el 75 % y el 61 % de apoyo. Además de endurecer penas, también implican que las Fuerzas Armadas participen de forma permanente junto a la Policía en operaciones contra el crimen organizado y que los ecuatorianos puedan ser extraditados cuando sean requeridos por la Justicia de otros países.

También respaldaron la creación de un sistema de juzgados en materia constitucional, la vigilancia militar en torno a las prisiones, el equipamiento de las fuerzas estatales con armas decomisadas a la delincuencia, la creación del delito de tenencia de armas de uso exclusivo de Policía y Fuerzas Armadas y un mecanismo exprés de expropiación de bienes ilícitos.

Noboa aseveró que "no detendrán al nuevo Ecuador". "Esta victoria es de la gente y de las personas que quieren un mejor futuro y que sus hijos vivan mejor que ellos".

