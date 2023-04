Babahoyo: Sicarios matan a motociclista armado en ciudadela La Ventura

Maritza Soza se sentó en el piso de los exteriores de la morgue de Babahoyo a llorar por su hermano. Se trataba de Carlos Alberto Soza Agurto, de 29 años, quien ayer se convirtió en la víctima mortal número 38, al estilo sicariato, registrada en la capital de la provincia de Los Ríos.

La mujer, en un visible estado de conmoción, se preguntaba a sí misma quién pudo arrebatarle la vida a su consanguíneo, quien fue atacado mientras transitaba en su motocicleta por la ciudadela La Ventura.

“Hermanito lindo por qué te me fuiste”, repetía desconsolada por lo sucedido con Kalimba, como le decían a su hermano en la ciudadela Primero de Diciembre donde vivía. Los familiares de la víctima argumentaron que el ciudadano salió de casa alrededor de las 04:30 en compañía de un amigo.

María Soza, progenitora del difunto, comentó que la última vez que vio a su hijo fue en los exteriores de su casa. “Aún no amanecía y ese chico llegó a buscarlo. Como a mi hijo no le gustaba que me entrometa en sus cosas ingresé a la casa y al rato que volví a salir ya no estaban”, relató la mujer.

Familiares de la víctima lloran su muerte. La Policía avanza en las investigaciones Tatiana Ortiz / Archivo particular

Después de un momento se percató que a través de las redes sociales estaban informando sobre el crimen de un hombre y, por las descripciones, pudo conocer que se trataba de su hijo. La Policía realizó el levantamiento y entre las prendas de Carlos hallaron un revólver con seis cartuchos, el cual fue incautado por agentes de Criminalística que llegaron hasta la escena del asesinato.

Según los agentes, por la posición en la que quedó el cuerpo, al hombre le dispararon mientras iba en movimiento. El ataque fue certero y los proyectiles atravesaron el casco que cargaba provocando su muerte instantánea.

Una de las hipótesis de los uniformados es que la víctima estaría a punto de cometer un hecho violento, pero finalmente la ‘vuelta’ se la hicieron a él en el trayecto al sitio donde presuntamente fijaron el encuentro. De ahí que la Policía inició la investigación del amigo del fallecido, quien lo sacó de casa a tempranas horas.