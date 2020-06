Coronavirus: el aumento de contagios en Quito pudo originarse en las marchas de mayo

El número de contagios y fallecimientos por coronavirus en Pichincha va en aumento. Hasta este martes se registraron en la provincia 5.457 casos confirmados y 415 personas fallecidas por COVID-19. La ministra de Gobierno María paula Romo abrió este miércoles la posibilidad a que uno de los motivos que se asocia al pico de la primera semana que se tuvo en Quito tras la vigencia del color amarillo en el semáforo epidemiológico “también podría estar relacionado a las marchas del mes pasado”.

La funcionaria precisó que el estado de excepción permite restringir la libertad de asociación, los eventos masivos están prohibidos igual que las reuniones masivas, pero aclaró que al mismo tiempo han tenido la precaución de no utilizar el estado de excepción para impedir las manifestaciones democráticas a favor o en contra de distintas decisiones.

Las marchas y jornadas de protesta que se cumplieron en mayo en distintas partes del país fueron convocadas por dirigentes gremiales que rechazan las medidas adoptadas por el gobierno del presidente Lenín Moreno y la denominada Ley Humanitaria. Romo dijo que aglomeraciones han sucedido en Guayaquil también en los últimos días y se relacionan con las investigaciones del prefecto Carlos Luis Morales, por posibles actos de corrupción.

Ocurrió también en la capital este martes cuando decenas de personas, sin guardar el distanciamiento ni las medidas de seguridad necesarias, acudieron a la Fiscalía a respaldar al alcalde capitalino Jorge Yunda que fue citado a dar una versión sin juramento en casos que investiga esa instancia. Eso a pesar que el mismo funcionario ha hablado de la gravedad de la situación por la pandemia en la capital, esa consideración no fue valorada por sus simpatizantes.

El pedido de la ministra es a la responsabilidad y a la conciencia de los ciudadanos. Dijo que el país está haciendo grandes esfuerzos para evitar contagios y “sería lamentable que se den por motivos políticos estén asociados a lo que estén asociados”.

Pero los organizadores de las marchas no asumen responsabilidades en la elevación del pico de contagios. Nelson Erazo, del Frente Popular, por ejemplo opina que “el crecimiento es por que no hubo plan de contingencia”. Añadió que los contagios se deben a la desesperación de la gente que no tiene que comer, no tiene trabajo, por lo que les obliga a trabajar en lo que sea.

Mientras que el dirigente José Villavicencio le restó calidad moral a la ministra para pronunciarse sobre ese tema. Manifestó que el responsable de los contagios es el gobierno por destruir el sistema de salud y por no entregar el presupuesto necesario para ese sector. “El único responsable que los trabajadores y los pueblos salgamos a las calles es el gobierno, la señora Romo que a través de los actos de corrupción ha negociado con los asambleístas para que aprueben la mal llamada ley humanitaria, es el alcalde por preferir presiones de los grupos económicos antes que la vida de los ecuatorianos”, expresó.

Insistió en que las movilizaciones van a continuar “frente a un gobierno mentiroso e indolente” y recalcó que la ministra debe responder "quien le ha autorizado a repartir los hospitales a las mafias de Alianza PAIS del morenismo y de bucaramismo".

📢📢J O R N A D A DE R E S I S T E N C IA ✊

por la SALUD - el EMPLEO - la EDUCACIÓN#AisladosPeroNoCallados pic.twitter.com/Q4AJOUR5Kz — Jose Villavicencio (@ugtepresijosevi) June 8, 2020

Pero la ministra enfatizó que las personas que estén involucradas en cualquier ilícito tendrán que responder por sus actos que, según ella, de ninguna manera ha sido motivo de ninguna conversación política. Recordó que como ministra de Gobierno conversa todos los días con asambleístas, alcaldes o representantes de otras funciones porque es su papel. Negó que esos diálogos hubiesen tenido la finalidad de hablar de un cargo, un contrato y menos un reparto. “Las personas que hacen estas acusaciones tendrán que probar y sobre todo somos los más interesados en que respondan a la justicia”.

Finalmente señaló que no están valorando la posibilidad de dar marcha atrás en las medidas tomadas. Reivindicó que la población ha aprendido sus medidas de seguridad y está implementando nuevos hábitos de salud para sus actividades económicas. Habló de que necesitan retomar sus actividades económicas. Garantizó que en la capital se ha incrementado en un 300 % la capacidad de camas para pacientes por COVID-19 y hay que seguir creciendo en esa capacidad y en la atención médica. “Hay que tener mucho cuidado con pensar en un nuevo momento de confinamiento, creemos que tendría poca efectividad en este momento”, añadió.