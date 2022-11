La ola de inseguridad aviva el sentir de miedo entre la ciudadanía y empuja a la Policía a atrincherarse como si de una guerra se tratara. Esto debido a los nueve atentados con explosivos que registró Guayaquil y Esmeraldas, en diferentes sectores, durante la madrugada de este martes 1 de noviembre. "Ellos no están jugando. Las bandas (delictivas) están más armadas que los mismo policías. Mire como les ponen bombas para asustarlos. El mensaje es claro, ellos son los que mandan y nos tienen viviendo con el Jesús en la boca", comenta Mirella, de 51 años, habitante de la ciudadela Alborada, al norte de Guayaquil.

En este sector, por donde transita Mirella todos los días para ir hasta su trabajo, se registró un atentado con explosivos en los exteriores de la Unidad de Policía Comunitaria (UPC) que se encuentra ubicado en la calle principal. Allí sujetos desconocidos hicieron estallar un vehículo tras dejarlo abandonado en la zona. "En la UPC estábamos descansando alrededor de 15 agentes que ya habíamos cumplido nuestra guardia, y como a la 01:50 de la mañana explotó el coche bomba", cuenta uno de los oficiales que se encontraba en el UPC.

La Terminal Pascuales reabre sus puertas tras atentado con coche bomba Leer más

Añadió que este hecho no es aislado a los seis atentados que se registraron durante la madrugada de este 1 de noviembre en Guayaquil, pues refirió que esto responde a represalias por parte de las bandas delictivas que operan desde las cárceles para amedrentar a la Policía Nacional.

Sobre las cámaras de seguridad ubicadas en la UPC, detalló que se está analizando si estaban en funcionamiento, pues "todo está mal por aquí. Ya mismo hasta la UPC se cae a pedazos porque no hay recursos. Ya están revisando si (las cámaras) pudo grabar a las personas que causaron el atentado para que las imágenes sumarlo a las investigaciones", comentó el agente que pidió no ser identificado.

El presidente Guillermo Lasso desiste de viaje a los Estados Unidos por la ola de violencia Leer más

Según los partes policiales que reportaron la emergencia en diferentes sectores de la ciudad, los atentados se ejecutaron de manera consecutiva en un mismo sector. Todos, en menos de cinco horas. Por ejemplo, solo en la parroquia Pascuales, sujetos desconocidos hicieron detonar tres vehículos en diferentes sectores. Uno de ellos en la Terminal Terrestre Pascuales, donde en horas de la mañana usuarios y personas que laboran en el interior de la terminal, miraban con asombro un vehículo que explotó segundos después de ser abandonado en el andén de buses de transporte urbano. En este hecho que se registró a las 02:57, no se reportó heridos ni víctimas mortales, pero si perdidas económicas.

Cynthia Viteri, sin reacción ante la madrugada de terror en Guayaquil Leer más

"Yo trabajo en un local de celulares aquí en el terminal. Está que da miedo esto. Hasta que abran la Terminal estoy perdiendo de vender. Ya le llamé a mi jefe para avisarle que hoy me tocará abrir el local más tarde. Ya no se está tranquilo en este país, no se puede ni trabajar porque mire. No hay lugar seguro", dice José, de 23 años, mientas esperaba en los exteriores de la Terminal Terrestre Pascuales que, tras el atentado, continuó con la operación de las 24 cooperativas de transporte que ahí operan desde Terminal Terrestre de Guayaquil, hasta limpiar la zona del atentado.

Horas antes, la Policía recibió otra alerta. Se trataba de un vehículo color amarillo que tras ser abandonado junto a un reten policial, ubicado en la Parroquia Pascuales, en el kilometro 14.5 - vía a Daule, explotó. Según el reporte policial, un sujeto desconocido estacionó el auto tipo taxi y huyó a precipitada carrera a bordo de una motocicleta.

Atentados con explosivos en Esmeraldas y Guayaquil no fueron alertados por Inteligencia Leer más

Transeúntes miraban con asombro la escena del atentado, a la que llegó una grúa para retirar el automotor. "Ya no se puede andar tranquilo. Imagínese, un taxi nuevecito que han hecho explotar. A quien se lo habrán robado para hacer eso. Este país está peor que Colombia. Por eso yo en mi taxi ando solo con la luz del día, ya en la noche me voy a la casa. Y ni así, ya no se está seguro en ningún lado", dice Hermer, chofer de profesión, mientras abastecía de combustible su vehículo.

En este hecho no se registraron personas heridas ni fallecidas, pese a que el automotor con explosivos detonó a las afueras del retén policial que se encuentra en las inmediaciones de la gasolinera Primax. Kevin Nieves, cabo segundo de la Policía Nacional, explicó que a la hora del atentado en la unidad policial no había agentes, debido a que esta presta servicios en horarios de 08:00 a 16:00.

61 vidas policiales sega el hampa en lo que va del año Leer más

Horas más tarde, a las 03:15 de la mañana de este 1 de noviembre, se registró otro atentado con explosivos en los exteriores de una Unidad de Policía Comunitaria (UPC) ubicada en la parroquia Pascuales, en el sector Guamote. Según el parte Policial, al lugar llegaron sujetos aún no identificados, a bordo de un vehículo color rojo, y colocaron un artefacto explosivos debajo de un vehículo que se encontraban estacionados en los exteriores de la UPC.

En este hecho no se registraron víctimas mortales, pero sí daños en la estructura de la unidad policial y en cinco vehículos estacionados en el exterior de la UPC; en la que se encontraba un oficial policial que resultó levemente herido a causa de la onda expansiva.

Atentados con explosivos marcan otra madrugada de terror en Esmeraldas Leer más

Estos tres atentados con explosivos registrados en la parroquia Pascuales no fueron los únicos registrados durante la madrugada de este 1 de noviembre. A las 03:40 de este martes, un vehículo llegó hasta el sector La Prosperina, en el noroeste de Guayaquil, y colocó un artefacto explosivo en la parte inferior de un bus de transporte escolar que se encontraba estacionado en el sector. Este hecho no causó víctimas mortales, pero sí daños en el automotor y en las fachadas de al menos cuatro viviendas.

El chofer del automotor, Elvis Villegas, descartó que el atentado haya sido dirigido en su contra, pues refirió que no tiene deudas con nadie, enemigos ni amenazas. Considera que el acto "es dirigido a los policías, para amenazarlos. Hasta ellos (los policías) lo saben, porque nos dijeron que el taco de dinamita que le pusieron a mi carro era para la UPC que está aquí cerca, pero como han cerrado las calles, no pudieron ir hasta allá a ponerlo", comentó mientras limpiaba los vidrios rotos del automotor.

Salud amplía la alerta a escala nacional por el consumo de alcohol metílico Leer más

Esta madrugada no solo hubo atentados con explosivos, también con armas de fuego. Hasta la Unidad de Policía Comunitaria de Socio Vivienda 1, en el sector Nueva Prosperina, al noroeste de Guayaquil, llegaron seis antisociales y dispararon en reiteradas ocasiones contra la unidad policial, destruyendo las puertas y ventanas de vidrio. En este hecho, que terminó en un enfrentamiento entre los oficiales que se encontraban de turno en la UPC, no se registraron personas heridas ni detenidos.

En detalle, David Martínez, jefe de la Unidad Policial Nueva Prosperina, contó a Expreso que los delincuentes, luego de detonar sus armas contra la unidad policial y huir, abandonaron metros más adelante el vehículo en el que se transportaban e intentaron hacerlo explotar con un taco de dinamita, pero no lo lograron. "Al abandonar el vehículo le prendieron un taco de dinamita, pero la mecha se les pasmó. El grupo de operaciones especiales hizo una detonación controlada", agregó el mayor Martínez.

Se suspenden clases presenciales en planteles del sector de Pascuales, en Guayaquil Leer más

Agentes de la unidad policial donde se registró el atentado, ubicada en el sector Nueva Prosperina, refirieron que la zona es muy peligrosa. Por eso, hace cinco meses, las UPC del sector "se encuentran atrincheradas". Han colocado sacos de arena junto a las ventanas de las unidades policiales y han amurallado con vallas el ingreso las unidades policiales. Esto por orden jerárquica, refirieron los agentes, y como medida preventiva ante los atentados.

El Ministerio del Interior refirió en un comunicado que los nueve atentados que se registraron en Guayaquil (6) y Esmeraldas (3) fueron ejecutados por las organizaciones delictivas como represalias a los cambios que se realizan en los centros de privación de libertad. "El secretario de Estado confirmó que estos hechos obedecen a traslados que ha realizado el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) a diversos privados de libertad de las ciudades mencionadas a otros centros penitenciarios".