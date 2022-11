Atentados con explosivos marcan otra madrugada de terror en Esmeraldas

Esmeraldas es una zona de caos y guerra. La ciudad vivió otra madrugada de terror debido a la explosión de dos vehículos, presumiblemente coches bombas, en distintos puntos y casi de forma simultánea.

El primer vehículo fue detonado junto a la gasolinera ubicada en el redondel de la vía a los puentes, la cual conecta con el puerto. Mientras que el otro explotó en los exteriores de la clínica del IESS, a pocos metros del paso peatonal dónde la madrugada del lunes fueron encontrados dos cuerpos colgando y decapitados.

Paralelamente a esto, en la cárcel de varones de Esmeraldas, reos secuestraron a un grupo de guías penitenciarios como medida de presión para que la fuerza del orden no ingresé a los pabellones 8 y 9, ante la sospecha de una intervención policial. Así se observa en un vídeo que los mismos detenidos difundieron en redes sociales. "Señores del Esnai, tenemos de rehenes a los agentes penitenciarios, retrocedan con toda su ley, no permitan que pase una desgracia. No se vayan a meter a los pabellones 8 y 9, permitiendo que pase una locura. Sean equitativos, no permitan que pase una desgracia", se escucha que dice uno de los detenidos en el vídeo.

La Policía Nacional informó a través de un comunicado, que "ante los hechos suscitados en Esmeraldas y Guayaquil, activamos nuestras unidades tácticas e investigativas, a fin de mantener el orden y dar con los autores de los actos delictivos".