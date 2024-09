Atentado armado en Orellana, esta vez en un partido de fútbol

Un hecho increíble que recordó la dolorosa escena de enero pasado, cuando hombres armados tomaron la señal abierta de un canal de televisión, marcando el inicio del conflicto armado interno en Ecuador.

En El Coca, provincia de Orellana, se celebraba un campeonato de fútbol interligas que finalmente tuvo que ser suspendido debido a un inesperado ataque que, sin querer, se transmitió en vivo a través de redes sociales, ya que los trabajadores de la comunicación tuvieron que ponerse a buen recaudo.

En el minuto 9:56 del segundo tiempo, el sonido de las balas alertó a los moradores del lugar y a los jugadores que se encontraban en la cancha Guadalupe Larriva.

Hombres en moto empezaron a perseguir a uno de los asistentes y en su intento de huir, ingresó a la cancha, y quien llevaba el arma descendió del vehículo liviano para alcanzarlo. Los deportistas huyeron y lograron escapar ilesos del ataque.

🚨#Orellana Ya no estamos seguros en ningún lado, hoy en medio de un campeonato interbarrial de fútbol, jugadores y familiares fueron sorprendidos por un intento de sicariato, en el Barrio Guadalupe Larriva, Pdte. @DanielNoboaOk ministra @Palencia3Monica y el Plan Fénix?? pic.twitter.com/9NjWiiFjma — Mariuxi Sánchez Sarango (@MariuxiSanchezS) September 15, 2024

No obstante, el hombre armado se dirigió a las gradas donde familias observaban el partido. En el audiovisual se escucha la detonación del arma de fuego, los gritos de las personas y cómo trataban de huir para no ser alcanzados por las balas.

El hecho se desarrolló en casi un minuto, durante la tarde de este domingo 15 de septiembre. Hasta el momento, la Policía Nacional y el Bloque de Seguridad no se han pronunciado sobre el suceso.

Registro. La huída de los sicarios que atentaron en el partido de fútbol dado en El Coca - Orellana quedó registrada en redes sociales. Dispararon al aire. captura de video

Manolo Simbaña, periodista que transmitía el desarrollo del evento, señaló que "el pánico era tremendo... Tuvimos que lanzarnos al suelo para protegernos de los disparos". Poco después, intervino frente a la cámara para expresar su preocupación por la inseguridad ciudadana, lo que también obligó a cerrar la transmisión como medida de precaución.

"Nos despedimos y cerramos la transmisión debido a este suceso que no tuvo un hecho lamentable porque quienes vinieron a infundir el pánico no lograron su objetivo.... Estamos contrariados con lo que está pasando, asímismo a nuestras autoridades ya es hora de interveni, han pasado muchas cosas. Ya que se de en las canchas de fútbol, no hay las seguridades para un lugar abierto como unas canchas".

Momento en el que los ciudadanos le gritan a los sicarios y ellos responden con disparos al aire. Captura de vídeo

