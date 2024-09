Al menos 1.117 personas han fallecido en masacres del 2024

Las autoridades del bloque de seguridad de Ecuador destacan la reducción de homicidios intencionales entre el 1 de enero y el 1 de septiembre de 2024, con 4.236 casos frente a los 5.112 del mismo período del año anterior.

Estados Unidos y el Ecuador firman convenio de seguridad por $25 millones Leer más

Aunque en algunas provincias se ha logrado contener este tipo de delitos, en otras que antes se consideraban pacíficas debido a la ausencia de casos, ahora aparecen en el ranking.

Un ejemplo de esto son Orellana y Sucumbíos (Amazonía), que hasta mediados de agosto reportaron 38 y 12 casos de muertes violentas, respectivamente, con un aumento progresivo.

Sin embargo, esa no es la única novedad. La Policía Nacional ha contabilizado 450 “eventos múltiples” o lo que comúnmente se conoce como masacres, ya que implican un ataque armado contra varias personas.

Estos hechos han cobrado la vida de 1.117 personas. Según información de la Policía Nacional, 194 víctimas tenían antecedentes penales, lo que representa un 18% de la cifra, mientras que un 72% no tenía historial delictivo. Además, un 10% adicional no contaba con datos en el sistema público de la institución.

Zaruma, bajo el asedio del crimen organizado Leer más

Diario EXPRESO intentó obtener del Ministerio del Interior las estadísticas para comparar los eventos múltiples con el año anterior, pero señalaron que solo manejan datos sobre la contabilidad total de fallecidos en homicidios intencionales.

Para Renato Rivera Rhon, director del Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado (OECO), este tipo de respuestas se debe a que carecen de dicha información o prefieren mantenerla en reserva.

RELACIONADAS Ministra Palencia sugiere vínculos entre ataque en La Roca y la narcopolítica

Pero advierte que según estudios relacionados al aumento de la violencia criminal en los países, las instituciones también atraviesan por un proceso de adaptación a las nuevas realidades para así intentar responder a las necesidades que enfrentan.

El Gobierno ecuatoriano inició auditorías a las cifras sobre las muertes violentas pues se sospecha de manipulación de datos para presentar faltos resultados. Francisco Flores

Ecuador: La violencia se ha reducido un 17 %, según viceministro del Interior Leer más

“Las masacres no eran tan visibles como lo son en la actualidad, es decir, se ha cambiado la estrategia de asesinato en Ecuador. Esto, incluso, obliga a replantear los tipos de análisis de seguridad relacionados con los homicidios. Como no existía esta problemática en años anteriores, no surgía la necesidad de levantar este tipo de estadísticas”.

RELACIONADAS Se renueva el estado de excepción focalizado y se mantiene el toque de queda

Rivera Rhon considera que, por ahora, la ausencia de estos datos puede interpretarse como un esfuerzo por caracterizar la situación, con el fin de que en un futuro cercano se diseñen estrategias para evitar su normalización y el aumento de casos.

“Lo importante es que estas estadísticas sirvan para orientar la elaboración de una política pública de seguridad, que aún no está clara para la inteligencia táctica y la creación de procedimientos de control”.

La receta

El presidente Daniel Noboa instauró toque de queda y estados de excepción focalizados, una situación que incrementó controles con militares en diferentes zonas. Al tercer mes de mandato debió recurrir a la medida cuando declaró una guerra interna.

Hechos

La primera masacre fuera de las cárceles que estremeció al país en el actual mandato fue el 12/12/23, cuando se disparó a una casa del Guasmo Sur. Murió la madre y sus tres hijos, sobrevivió el progenitor. Ninguno tenía antecedentes. La policía señaló error de los sicarios.

Polémica

El gobernador del Guayas, Vicente Auad, fue protagonista de una peculiar respuesta sobre una masacre en Durán después de una megaintervención. “No es un fracaso, no podemos tener policías en todos lados... No podemos estar de niñeros”.

Para más noticias, visite el siguiente enlace.