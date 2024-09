Asalto con ahorcamiento, modalidad que pone en alerta a guayaquileños

Una cámara de seguridad del centro de Guayaquil marcaba las 7:37:00 de la mañana, cuando captó cómo dos sujetos se lanzan detrás de un transeúnte: uno de ellos lo derriba hacia el suelo con un estrangulamiento trasero, más conocido como 'llave mataleones'. El sometido no se defiende de la llave, pues se concentra en que el cómplice de su principal agresor no le arrebate su mochila; sin embargo, fracasa quedar inconsciente y es ultrajado de todas sus pertenencias. El reloj del metraje marcó las 7:37:42 cuando los presuntos asaltantes ya huyeron y la víctima recupera lentamente el conocimiento, aunque pudo haber muerto.

¿Nueva modalidad de asalto?

''Esto se ha visto siempre, casi todos los días el que está más distraído paga, con suerte no te mueres en el momento, porque se les puede ir la mano a los desgraciados'', comenta a EXPRESO Lucas Valarezo, trabajador del centro de la urbe. El método de robo con estrangulamiento está generando preocupación entre los guayaquileños.

''Me causa mucho miedo, porque yo camino por el centro a diario después de las seis, y queda todo totalmente botado. Viendo ese sometimiento el temor es doble, porque soy mujer, no solo me roban, me pueden secuestrar'', manifestó Diana Salcedo, quien trabaja en el sector. Para ella es algo indignante que nadie ayude en una situación así, pero finalmente lo entiende, porque hoy en día ''cada uno cuida su integridad'', dijo.

Hay otros ciudadanos que también adjudican la responsabilidad a los transeúntes. ''Considero importante concientizar a la ciudadanía a no 'dar papaya', salir acompañado. Así sepas cualquier arte marcial si te agarran dos contra uno está complicado'', opinó Víctor Corozo, ciudadano que también duda de la efectividad de las cámaras, pues muchas veces estos asaltantes van encapuchados y no se logra identificar sus rostros en metrajes.

¿Qué dicen las autoridades?

EXPRESO consultó a SEGURA EP sobre el seguimiento a este posible caso de robo captado en cámara, pero ellos no habían registrado ninguna alerta. ''Sobre ese video no hay reporte del hecho, es decir no hay una llamada al 911, ni tampoco se conoce si el video es actual o se trata de un hecho pasado'', contó la vocería de la empresa de vigilancia municipal.

Mientras tanto, el riesgo a ser asaltado a plena luz de día se hace más latente entre los moradores del centro de la ciudad, ante autoridades de control que no están presentes en cada esquina, cámaras que no reportan emergencias y conciudadanos que evitan ayudar por miedo a distintas consecuencias.

