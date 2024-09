Delincuente fue abatido durante asalto a una pizzería en el centro de Guayaquil

Un delincuente fue abatido mientras intentaba asaltar una pizzería en el centro de Guayaquil. El hecho se registró la tarde de este miércoles 4 de septiembre en avenida 9 de Octubre y Carchi.

Según versiones de testigos, dos antisociales ingresaron al establecimiento de comidas rápidas para asaltar a los comensales y trabajadores, pasadas las 13:30. Al grito de "Esto es un asalto, no nos miren", seguido de varios insultos, los malhechores amenazaron a los clientes. Ellos habían llegado en una motocicleta.

Christian Rengifo, jefe policial del distrito Modelo, explicó que al percatarse que se trataba de un robo, un cliente que tenía un arma de fuego la sacó y disparó contra los hampones, hiriéndolos a ambos.

"Uno quedó en el lugar, llegaron los paramédicos que los llevaron al hospital Guayaquil, donde murió minutos después. El otro huyó, pero sabemos que está herido y lo estamos rastreando", dijo el oficial.

Comensales de la pizzería vivieron momentos de terror

Yerson Palma acudió al establecimiento para almorzar con varios compañeros de trabajo minutos antes de las 13:00. Narró el escenario de terror que vivió junto a otros comensales.

"Uno de los delincuentes tenía un bolso de delivery y dijo "esto es un asalto", enseguida todos nos tiramos al piso, yo escondí mi teléfono. Yo no volví a alzar la mirada cuando escuché por mi cabeza tres disparos, algo me cayó por la pierna, había sido un casquillo. No sé de dónde salió el que disparó y frustró el asalto. Ya cuando alcé la cabeza vi que todo el mundo se estaba parando y vi el vidrio de la puerta quebrado", comentó el ciudadano.

Dijo que en el parterre de la avenida 9 de Octubre, cerca de Tungurahua, había tirada un arma de fuego, presuntamente de los delincuentes. Más adelante, uno de los malhechores estaba agonizando.

"Fue horrible. Cuando escuché el disparo yo dije 'me dieron'. Como tenía la cabeza agachada tratando de protegerme y escuché los disparos pensé 'comenzaron a matarnos uno por uno', se me cruzó por la cabeza eso y me resigné. Pero gracias a Dios salió todo bien", expresó Palma, aún angustiado por el hecho.

Alfonso Castro estaba parqueando su automóvil al pie del restaurante cuando se inició la balacera y relató que "sonó un tiro, se abrió la puerta y salió un hombre con una pistola huyendo. Sonó otro disparo y las puertas se reventaron; luego hubo otro tiro, fueron tres en total".

