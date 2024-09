Se robaron una camioneta de la fundación Plan Internacional en Guayaquil

La ciudadanía está harta de escuchar y ser testigos de los robos que a diario se cometen en Guayaquil. Esta vez, la víctima de la inseguridad fue la fundación Plan Internacional Ecuador, quien a través de sus cuentas oficiales denunció que una camioneta de la entidad fue robada en una ciudadela del norte de la ciudad.

"Lamentamos informar que un vehículo de nuestra flota fue hurtado en la ciudad de Guayaquil, en horas de la mañana, en la ciudadela la Atarazana", publicó la entidad; detallando las características del vehículo y haciendo un llamado a de que si alguien lo ve se contacte con inmediatez al ECU 911 o mediante un correo a info@plan.org.ec

Que la camioneta es una Mazda BT50 4 X 4, doble cabina; de color blanco, y de placas PBF 9822, señaló. Esta tiene además los logos institucionales, reza el comunicado, que además precisa que Plan Internacional Ecuador ya hizo la denuncia pertinente con las autoridades correspondientes.

Lamentamos informar que un vehículo de nuestra flota fue hurtado en la ciudad de Guayaquil. pic.twitter.com/IR4abFHxMr — Plan International Ecuador (@Plan_Ecuador) September 6, 2024

La ciudadanía denuncia falta de acciones

Sobre este hecho, uno más de los reportados a diario en el Puerto Principal, considerada una de las ciudades más violentas del país, después de Durán; la ciudadanía siente indignación.

"No me asombra que roben porque a diario estamos siendo víctimas del crimen, de los robos, extorsiones y secuestros. Me asombre realmente que los delincuentes sean tan osados que roban sin miedo a una institución. La camioneta tenía logos. ¿Saben qué me dice todo esto? Que no tienen miedo a la justicia y que estamos rodeados de gente y espacios que compran y venden, sin remordimiento alguno, los artículos robados. Es horrible lo que estamos viviendo. Repito: vivimos en una guerra que la está ganando el delincuente, pero por la falta de acciones y trabajo integral por parte de las autoridades", se quejó Lucía Palomino, residente de la Ataraza.

Según Palomino, el vecindario en el que ha vivido ya 20 años se ha vuelto cada vez más inseguro. "Vean como vivimos: encerrados. Hay rejas por donde sea y pese a ello te roban. No es nuevo que el barrio esté así, abandonado por todos. No es nuevo tampoco que no sea el único sitio afectado. Toda la ciudad vive lo mismo y en todos, asimismo, nos defendamos como podemos. Hoy la víctima fue una organización, mañana no sabemos", pensó.

Las cifras alarmantes que registra Guayaquil

Hace no más de un mes, EXPRESO publicó un reportaje en el que detalló la crítica situación que experimenta la ciudad. Y es que, según datos de la Fiscalía, los robos registrados en los seis primeros meses del año en Guayaquil superan la cantidad de asaltos cometidos en todas las provincias del Ecuador (excepto Guayas). Un dato alarmante que corrobora que la sensación de inseguridad del guayaquileño es real y coloca a la ciudad como una de las más peligrosas del Ecuador.

Según los datos de la Fiscalía General del Estado, entre enero y junio recibieron 182.293 noticias de delitos en todo el Ecuador, con un promedio de 1.007 cada día. Entre los delitos más comunes están robo, intimidación y extorsión. Pero solamente en las denuncias por robo se reportaron 43.745, de los cuales 16.444 ocurrieron en Guayas, la provincia con más asaltos en el primer semestre.

De esos casi 17 mil robos, más del 50 % se registraron en su capital: Guayaquil, que con 10.769 incidentes supera a las 23 provincias restantes y al menos duplica en robos a 22 de ellas.

Este dato alarma aún más a la ciudadanía, que constantemente se queja por los actos delincuenciales cometidos, como el de ahora con Plan Internacional. “¿Y dicen que la seguridad mejoró? Son demasiado cínicos. Vivimos en la ciudad más peligrosa del Ecuador y los números no mienten”, reclamó entonces David Guerra, morador de Los Ceibos, que confesó haber sido víctima de la delincuencia en junio pasado. “Llegaba a mi casa y dos sujetos en moto me apuntaron y se me llevaron todo, hasta los zapatos”, dijo el ciudadano.

