Bienes municipales y hasta municiones fueron halladas en recicladoras de Guayaquil

En las recicladoras se hallaron municiones de armas de fuego, además de celulares, cuyo compra o pertenecia no fue justificada.

La irregularidad que se registran en algunas recicladoras de Guayaquil, como en repetidas ocasiones, ha denunciado la ciudadanía, fue evidenciada una vez más. Esta vez, según informó el Municipio a través de un comunicado, cinco recicladoras fueron clausuradas por falta de documentación en el sur de la ciudad.

El operativo empezó en el Guasmo Sur. En este punto, según detalló el Cabildo, se intervinieron tres recicladoras. En el primer local se encontraron 32 teléfonos móviles que no pudieron ser justificados, tres tablets, piezas de vehículos y repetidoras de internet. Además, se hallaron bienes municipales que habían sido sustraídos de las calles como tapas de alcantarilla.

¿Dónde se hallaron las municiones de armas de fuego?

Otras dos recicladoras del Guasmo fueron clausuradas por falta de documentación, mientras que las otras dos recicladoras clausuradas estaban ubicadas en la ciudadela Los Tulipanes por incumplimiento a las ordenanzas municipales. En un local, los funcionarios municipales encontraron municiones de arma de fuego.

Con estas cinco recicladoras, en lo que va del año, el Municipio de Guayaquil ya ha clausurado alrededor de 35 negocios de este tipo por incumplir las ordenanzas municipales.

No es la primera vez que una recicladora es clausurada por hallar objetos de este tipo. Cortesía

No es el primer caso de bienes municipales hallados

El pasado 19 de abril, como publicó EXPRESO, La ciudadanía quedó sorprendida y exigió mantener los controles para frenar este tipo de robos. Y es que en esa ocasión, en 14 recicladoras del distrito Nueva Prosperina, en Guayaquil fueron, hallados no solo medidores, cables de alumbrado público y mobiliario urbano, sino que textos escolares municipales y ejemplares de la Biblioteca Municipal, aseguró la Policía.

El hallazgo además incluyó 117 armas blancas, así como machetes, celulares y un tanque de oxígeno. Los centros de acopio fueron clausurados.

Según explicaron entonces los directivos de Segura EP, en uno de los negocios ubicados en la cooperativa Voluntad de Dios, se encontraron 594 libros elaborados por el Municipio de Guayaquil. De ellos, 197 eran textos escolares impresos en la administración anterior, que aún permanecían sellados con la envoltura de plástica, sin haber sido abiertos. Los otros 397 ejemplares tenían el sello de la Biblioteca Municipal.

"Todas esas armas blancas son utilizadas para cometer actos delictivos. Los libros, computadoras, tanques de oxígenos, que son bienes públicos, porque los tanques de hecho son de un hospital; urge saber por qué las recicladoras las adquieren. Si saben que el fin es bien público para la ciudad, no deberían tenerlos y punto. Por lo tanto, los dueños de las recicladoras son copartícipes de que se prolifere el delito de robo”, argumentó Santamaría; que detalló que 28 personas fueron detenidas tras los allanamientos.

“Los denominados hacheros son los que roban el material, cualquiera que sea, y los van a vender a estos espacios, que reciben el material robado. Es alarmante lo que pasa”, agregó.

Con el hallazgo recién realizado, la ciudadanía apunta a que estos espacios, "sin duda son utilizados para delinquir o son los que dan paso a que el robo prevalezca". "Cada vez hallan más cosas en las recicladoras, está claro que hay un trabajo raro, por decirlo de alguna manera, por parte de los encargados o dueños de esos espacios. La clausura por lo tanto no es un castigo suficiente. Hay que pensar en ello y endurecer las penas. Hay que barajar la idea de penalizar con cárcel. No están hallando solo bienes, sino armas, municiones. No es normal y es preocupante. Estos hallazgos datan desde hace ya tres años y cada vez es peor. Los hallazgos son peores, atemorizantes", pensó Kathe Rodríguez, guayaquileña.

