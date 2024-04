197 libros escolares municipales fueron hallados en recicladoras de Guayaquil

La ciudadanía está sorprendida y exige controles para frenar este tipo de robos. Y es que esta vez, en 14 recicladoras del distrito Nueva Prosperina, en Guayaquil fueron, hallados no solo medidores, cables de alumbrado público y mobiliario urbano, sino que textos escolares municipales y ejemplares de la Biblioteca Municipal, aseguró la Policía.

El hallazgo además incluyó 117 armas blancas, así como machetes, celulares y un tanque de oxígeno. Los centros de acopio fueron clausurados.

Según Andrés Sandoval, gerente general de Segura EP, en uno de los negocios ubicados en la cooperativa Voluntad de Dios, se encontraron 594 libros elaborados por el Municipio de Guayaquil. De ellos, 197 son textos escolares impresos en la administración anterior, que aún permanecen sellados con la envoltura de plástica, sin haber sido abiertos. Los otros 397 ejemplares tienen el sello de la Biblioteca Municipal.

“El alcalde Aquiles Álvarez tiene el conocimiento de esto. Nos ha pedido que pongamos la denuncia a la Fiscalía y brindemos toda la información necesaria para que se lleve a los responsables de este bochornoso caso”, puntualizó el funcionario.

El coronel Roberto Santamaría, jefe del distrito Nueva Prosperina, aseguró que descubrir este caso le tomó a la Policía dos meses de investigación.

En el sitio, como ha pasado ya antes, se hallaron cables de alumbrado público al que le quitan el cobre para venderlo. Cortesía

“Todas esas armas blancas son utilizadas para cometer actos delictivos. Los libros, computadoras, tanques de oxígenos, que son bienes públicos, porque los tanques de hecho son de un hospital; urge saber por qué las recicladoras las adquieren. Si saben que el fin es bien público para la ciudad, no deberían tenerlos y punto. Por lo tanto, los dueños de las recicladoras son copartícipes de que se prolifere el delito de robo”, argumentó Santamaría; que detalló que 28 personas fueron detenidas tras los allanamientos.

“Los denominados hacheros son los que roban el material, cualquiera que sea, y los van a vender a estos espacios, que reciben el material robado. Es alarmante lo que pasa”, agregó; al detallar que sobre la procedencia de los textos escolares la Policía Judicial será la encargada de la investigación. Las evidencias constan ya en sus bodegas para analizarlas.

Guayaquileños como Nelson ´Cáceres y Nathalia Paredes están de acuerdo y frente a ello exigen que la sanciones que reciban las recicladoras sean cuantiosas. "Que no vengan a decir que no saben qué es lo que están comprando. ¿O es que acaso una tapa de alcantarilla o lámpara de alumbrado público, con equis código y evidente uso, te lo venden en la tienda? Por favor, la sanción debe ir para ellos. Esos espacios son los que dan luz verde a que en Guayaquil se sigan robando los bienes que son de la ciudad", aseguró Cáceres.

La semana anterior otros 17 establecimientos fueron clausurados por motivos similares.

Frente a ello, la ciudadanía exige tomar otras medidas para frenar este tipo de delito. “A los consumidores y hacheros no se los sanciona ni penaliza de ningún modo, ellos no tienen miedo a la autoridad porque las leyes los protegen. Así de siempre. No podemos como ciudad estar trabajando y destinando nuestros impuestos a reponer cada semana lo que se hurtan. Es imposible. Ellos deben ir a la cárcel. Y si no, a un centro de desintoxicación para que sean seres humanos de bien. Ya basta de pensar en que solo si ellos quieren, pueden sanarse. Por Dios, se están robando libros, tanques de oxígeno, urge la intervención”, pensó Melissaa Ycaza, guayaquileña.

