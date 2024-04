Municipio retoma la entrega de libros, suspendida en la administración anterior

La solicitud que por cerca de un año hicieron los padres fue tomada en cuenta. El Municipio de Guayaquil reanudó la entrega de textos escolares que en la administración anterior, "a fin de no comprometer los recursos municipales", fue suspendida.

La Empresa Pública de Desarrollo, Acción Social y Educación DASE aseguró en ese entonces, que el programa ‘Más Libros’ comprometía los recursos municipales y que dada la situación que atravesaban resultaría inadecuado continuarlo, puesto que la decisión sería ya responsabilidad de Aquiles Álvarez. "Serán ellos quienes deberán definir la permanencia o no de esta iniciativa, que cada año desde 2005 ha beneficiado a 160.000 estudiantes de primero de educación básica hasta tercero de bachillerato con 2’731.094 textos gratuitos, detalló la entidad en abril de 2023. Decisión que en su momento Álvarez catalogó de imprevista e inoportuna.

Hoy, 8 de abril, el primer edil anunció que el Municipio, a través de la DASE, que adquirió los derechos de una editorial que da la veracidad científica del contenido, imprimirá casi 400 mil libros que será distribuidos de forma gratuita a los alumnos de 334 escuelas fiscomisionales, particulares y municipales. En anteriores ediciones, alrededor de 500 planteles eran los beneficiados.

“Vamos a imprimir casi 400 mil libros y eso impacta positivamente a la economía de las familias. Son 78.000 estudiantes los que serán favorecidos con textos de Matemática, Lengua y Literatura, Ciencias Naturales, Estudios Sociales, Desarrollo Humano Integral, Física, Química, Biología e Historia. Estos irán a estudiantes de 1ro. a 10mo. de Educación General Básica y de 1ro. a 3ro. de Bachillerato General Unificado", aseguró Álvarez desde el colegio La Inmaculada; en el que hizo público además el anuncio de que retomó el convenio con la Fundación Ecuador, encargada de distribuir los libros y cuya participación fue suspendida asimismo en la administración de Viteri.

José Pilla, del colegio San José Santa Ana, fue uno de los primeros alumnos que recibió los textos. Gerardo Menoscal

Que a diferencia de años anteriores, dijo Álvarez, se entregarán seis textos escolares a cada alumno y no dos, como era en el pasado. "Esta ha sido nuestra prioridad y la será siempre porque la educación, educar a los niños siempre será más valioso que cualquier otra obra. Sin ser la competencia del Municipio de Guayaquil, hemos decidido velar por su educación. Se interrumpió el año pasado por motivos que ya sabemos, pero estamos otra vez aquí", mencionó.

La entrega de los textos escolares está a cargo de la DASE. Fundación Ecuador es el ente a cargo de la distribución. Gerardo Menoscal

Con respecto a la entrega de tablets, que en cambio quedó suspendida al inicio de esta administración tras haberse detectado que algunos de los equipos que recibieron los estudiantes eran vendidos en la Bahía, aseguró que hay algunas en bodegas, las mismas que no confirmó si serán o no entregadas. "La prioridad de la DASE no es entregar tablets por entregar, nosotros focalizamos cada caso. Hemos tenido que reestructurar además la parte financiera. Restructurar los recursos de los presupuestos de las distintas direcciones para priorizar precisamente la entrega de estos libros, además de becas", justificó.

