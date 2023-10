Los asesinos de Samir huyeron por el estero

El presentimiento no falló. Los residentes de una urbanización privada en la vía a la costa veían últimamente volar drones en el lugar, lo que les generaba temor. Ayer finalmente esa corazonada se materializó: asesinaron a un hombre en una casa. Y era alguien de ‘peso pesado’ en el mundo criminal.

(Le puede interesar también: El asesinado en vía a la costa es alias 'Samir', líder de una banda delincuencial)

El crimen fue contra George Samir Maestre Mena, sujeto que estuvo implicado en actividades ilícitas como narcotráfico y asesinato, además de tener implicación en bandas delincuenciales.

Your browser does not support the video tag.

Tres jueces de Guayas recibirán cargos por posible prevaricato Leer más

Según las primeras declaraciones policiales, los sicarios llegaron hasta su el segundo piso de su vivienda ubicada en el kilómetro 11,5 de vía a la costa, para asesinarlo con varios impactos de bala.

Al menos cinco sicarios burlaron la seguridad de la urbanización, ingresaron al segundo piso de la vivienda. El cuerpo estaba en el piso y tenía sus manos amarradas.

La Policía Nacional expuso que alias ‘Samir’, inició en el grupo delincuencial de Los Choneros, pero posteriormente lideró la banda conocida como Mafia-18 ó Los Tiburones.

Los asesinos de Samir habían estudiado hasta el comportamiento del brazo del estero que está cerca de la urbanización donde vivía.

¿Cómo alguien con este historial consiguió vivir en el conjunto residencial Laguna Club? Uno de los moradores explicó a Diario EXPRESO este y otros detalles de la corta pero intimidante permanencia de Samir.

Alias Samir, el heredero de Leandro Norero Leer más

Desde hace unos tres meses habitaba en una residencia del sitio que está ubicado en el norte de Guayaquil. Alquiló el domicilio por medio de terceras personas y pagaba mensualmente más de $ 5000.

“Los vecinos empezamos a preguntarnos quién era porque siempre llegaba resguardado por dos carros más, los cuales no se movían hasta que entrara a la casa. Aparte, no se dejaba ver. En realidad no lo conocíamos”, manifestó el morador.

La madrugada de este jueves, se registró el asesinato de George Samir Maestre Mena, conocido como alias 'Samir'. Según las primeras investigaciones, Maestre, era líder de la banda delictiva Los Tiburones.



Lee más del caso 👉 https://t.co/bUkmINbjNM pic.twitter.com/7wvSdPh6Lg — Diario Expreso (@Expresoec) October 12, 2023

El dato coincide con información preliminar que recabó la Policía. En la casa estaban registrados como habitantes los miembros de una familia de apellido distinto al de Samir. El miércoles 11 de octubre, antes del crimen, el comité de residentes tuvo una reunión y vieron sobrevolar un dron.

El dinero del narcotráfico en Ecuador: once formas de camuflarlo Leer más

“Desde hace tiempo pasaban cosas raras, no era la primera vez que veíamos uno”, comentó el vecino. Añadió que en ese inmueble también vivían una mujer y un niño, quienes abandonaron el lugar tras el hecho. Los sospechosos, indicó, vestían como militares (ver infografía).

El nombre de Samir ya era investigado por la Policía Nacional desde octubre de 2022, y se lo identificó como un ecuatoriano que se presentaba como un comerciante de madera.

En aquel entonces se reveló a este diario que Samir estuvo preso en EE.UU. por tráfico de heroína. Colaboró con las autoridades norteamericanas y regresó a Ecuador. Pero también lo hacía en el país junto con Leandro Norero, el narcotraficante con boleta roja de Interpol que fue asesinado en la masacre carcelaria de octubre de 2022.

(Le compartimos también: Asesinato de docente universitario provocó un clamor en Santa Elena)

Ellos dos desarrollaron una banda denominada “La Mafia de Samir”, que operaba en el sector de Fertisa, en el sur de Guayaquil. Y según investigaciones de hace un año atrás, ellos dos se encargaban de las conexiones con los guardias de los puertos, policías corruptos, trabajadores de empresas exportadoras de frutas, funcionarios judiciales y políticos que colaboran con las operaciones de narcotráfico.

Se hallaron dos pistas clandestinas en Manabí Leer más

En 2022, agentes creían que tras la muerte de Norero, financista de grandes organizaciones criminales, Samir sería quién encargaría de bandas como los Chone killers, porque Norero la fundó pero el asesinato dentro de la cárcel cambió toda presunción. “Lo lógico sería que Samir asuma la organización, pero ahora no sabemos qué va a pasar”, confesó uno de los agentes que investigaban a Norero.

Estas declaraciones partieron luego de que Norero murió en manos Los Lobos, quienes se suponía eran sus aliados. De hecho, según los informes policiales, Norero supuestamente financió a los Tiguerones, Chone Killers y Los Lobos, quienes estaban pelados con la agrupación Los Choneros.

(Conozca también sobre: El 30 de octubre audiencia preparatoria para Pedro Merizalde por lavado de activos)

La teoría de la Policía es que Norero estaba en conversaciones con Fito y Jr, enemigos de los Tiguerones, Chone Killers y Los Lobos tras el asesinado de Rasquiña, en diciembre de 2020. “Parece que Norero ya quería poner orden, acabar las masacres y organizarse”, dice un agente.

Pero este último jueves se anunció que la víctima era el líder de un grupo que había sucedido en el mando a ‘El Gato’ Farfán, luego de que este último fuese detenido en Colombia, en medio de operativos a gran escala contra el narcotráfico. De lo que se ha conocido es que Samir y su banda llamada Mafia-18, estaba en pugna con Los Lagartos por el manejo del territorio en el sur de Guayaquil.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!