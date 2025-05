Asamblea Nacional: Así fue como ADN se impuso a un correísmo desconcertado

El poder que tendrá Acción Democrática Nacional (ADN) en la nueva Asamblea Nacional quedó en evidencia durante la sesión plenaria de instalación celebrada ayer. La Revolución Ciudadana (RC) ni siquiera alcanzó a presentar un candidato para la presidencia del Legislativo.

Hasta el cierre de esta edición, el correísmo no tenía representación en el Consejo de Administración Legislativa (CAL), luego de que no se logró consenso para la designación del segundo y tercer vocal. Sade Fritschi, exministra de Ambiente, fue nombrada primera vocal.

Niels Olsen fue elegido con votos de ADN, Pachakutik, PSC y de algunos independientes. Asamblea Nacional.

ADN y el correísmo, una pugna que empieza a surgir

La tensión entre ADN y el correísmo comenzó con la conformación de una comisión encargada, en la práctica, solo de revisar la documentación de los 151 nuevos legisladores. El conflicto estalló por la designación de Mónica Salazar, excorreísta, como integrante de esa mesa.

Los 10 retos que enfrenta Niels Olsen como nuevo presidente de la Asamblea Nacional Leer más

La RC protestó airadamente, alegando que Salazar no los representaba. Ella se apartó del movimiento tras el balotaje, lo que le valió gritos de “traidora” por parte de sus antiguos compañeros.

Le puede interesar: xxx

El juego político real empezó con la elección del nuevo presidente de la Asamblea. La encargada de postular a Niels Olsen fue Valentina Centeno, exjefa de bancada de ADN. “La gente espera resultados (…) Por eso mociono a un líder íntegro, visionario y referente del servicio público”, expresó.

Se necesitaban 77 votos para elegir al presidente. El acuerdo entre el oficialismo, una facción de Pachakutik (PK) y el Partido Social Cristiano (PSC) se activó. Olsen fue electo con 80 votos, aunque no sin momentos de tensión: faltaban cuatro votos y la facción aliada de PK no se terminaba de definir por completo.

Desde el lado izquierdo del hemiciclo, donde se ubica el bloque correísta, estalló la consigna: “¡Pacha no se vende! ¡Pacha no se vende!”. Sin embargo, el grito no detuvo la elección: Olsen asumió la presidencia con el respaldo necesario.

Mónica Salazar (útlima a la derecha), exintegrante de la Revolución Ciudadana, durante la primera sesión de la Asamblea Nacional el 14 de mayo de 2025. RENE FRAGA

El discurso conciliador de Niels Olsen

En su primer discurso, apeló a la unidad y marcó distancia con la anterior Legislatura. “Quiero pedir disculpas a todos los ecuatorianos, porque durante años vieron cómo esta Asamblea, la primera función del Estado, se alejaba de su gente y fue capturada por intereses propios”, declaró.

RELACIONADAS Ricardo Patiño aclara que no hay división entre la RC5 y RETO

Luego agregó: “Estoy convencido de que llegó el momento de hacer las cosas (de forma) diferente. Gobernar no es ganar, sino unir a tiempo”. Tras sus palabras, sus compañeros de bancada iniciaron los aplausos.

Luego, la mayoría legislativa actuó para asegurar que Mishel Mancheno, del oficialismo, accediera a la primera vicepresidencia. Fue elegida con 79 votos, dos más de los requeridos. En esta ocasión, el legislador Otto Vera (PSC) se abstuvo.

Bancada de la Revolución Ciudadana durante la sesión inaugural de la Asamblea Nacional 2025, en medio de tensiones por la salida de Mónica Salazar. René Fraga

Mientras tanto, en la bancada de la izquierda del Pleno, la Revolución Ciudadana no tuvo capacidad de reacción. Su participación se limitó a votar ‘no’ en ambas postulaciones. Por momentos se los vio reunidos, tratando de reorganizar alguna estrategia.

El segundo momento clave de la sesión fue la elección de la segunda vicepresidencia. Inicialmente, el acuerdo se estancó. Sin embargo, tras una rectificación, se designó a Carmen Tiupul, de Pachakutik.

Acto seguido, volvió la polémica. El oficialismo nominó al legislador Sergio Peña como vocal sin su conocimiento previo. La RC protestó con vehemencia, lo que llevó a suspender la elección del segundo y tercer vocal. Se pasó directamente a la designación del cuarto vocal, cargo que fue otorgado a Steven Ordóñez.

Con los nombres definidos hasta ahora, el oficialismo asegura cuatro de los siete votos en el CAL, consolidando una mayoría que le permitirá al Ejecutivo mantener el control del Legislativo, con ADN a la cabeza del Pleno y del principal órgano administrativo de la Asamblea.

El CAL está integrado por el presidente de la Asamblea, las dos vicepresidentas y cuatro vocales de las bancadas.

Las comisiones especializadas siguen pendientes

El primer pulso, en el que el correísmo dio todo por perdido, terminó con la designación de autoridades del Parlamento. Pero otra pugna se avecina para la conformación de las 15 comisiones legislativas . Hay mesas claves en juego, como la Comisión de Régimen Económico y Tributario y la de Desarrollo Económico.

En ese escenario, la nueva mayoría coordinada por ADN medirá su capacidad de negociación. Tras el acuerdo con parte de Pachakutik y el PSC, se prevé que existan presidencias y vicepresidencias de las comisiones que queden a cargo de esas fuerzas políticas.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!