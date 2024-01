Asamblea: informe jurídico recomienda no calificar cuarta ley urgente de Noboa

La Unidad Técnica Legislativa (UTL) remitió su informe jurídico no vinculante sobre la cuarta ley urgente del presidente Daniel Noboa al Consejo de Administración Legislativa (CAL). El documento recomienda no calificar la propuesta del Ejecutivo.

El 15 de enero de 2024, tras haber enviado la propuesta del aumento del Impuesto al Valor Agregado (IVA), el mandatario envió el proyecto de Ley Orgánica para la Recuperación de Activos de Origen Ilícito y Transparencia en la Contratación Pública a la Asamblea Nacional.

El informe de la Unidad Técnica Legislativa (UTL), que no es vinculante para el CAL, justifica su recomendación señalando que el proyecto de ley no cumple con los criterios de unidad de materia y de urgencia. El CAL se reunirá a las 18:00 del 18 de enero de 2024 para votar sobre la calificación o no del proyecto de ley económico urgente del Gobierno.

Esther Cuesta, legisladora del correísmo y primera vocal del CAL, adelantó que, pese a que el informe jurídico no es vinculante, el proyecto de ley del Gobierno no debe ser calificada. "Yo espero que no lo califiquemos, hemos sido demasiado condescendientes", dijo y reconoció que la decisión del CAL también es política.

En el cuarto proyecto de ley económico urgente del Gobierno se propone la modificación de siete normas, entre ellos, la Ley de Extinción de Dominio, el Código Orgánico Integral Penal (COIP), Ley del Sistema Nacional de Contratación Pública, entre otros.

