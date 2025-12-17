'Arancel' es elegida como palabra del 2025 según la FundéuRAE

La Fundación del Español Urgente en colaboración con la Real Academia Española, eligió “arancel” como la palabra del año 2025

La Fundación del Español Urgente (FundéuRAE), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), anunció que la palabra del año 2025 es “arancel”, un término que ha marcado la agenda política, económica y mediática durante los últimos meses. La elección se realizó en el marco del vigésimo aniversario de la fundación, en un acto presidido por la reina Letizia en la sede de la RAE, donde se resaltó la importancia de esta iniciativa para promover el buen uso del español en los medios de comunicación.

¿Qué significa “arancel” según la RAE?

De acuerdo con el Diccionario de la lengua española (DLE), “arancel” se define como la tarifa oficial que determina los derechos que se han de pagar en varios servicios o que se establece para remunerar a ciertos profesionales. En el ámbito económico, se refiere principalmente a los impuestos aplicados a las importaciones y exportaciones, un concepto que ha cobrado gran relevancia en 2025 debido a las tensiones comerciales internacionales.

La elección de esta palabra responde a su protagonismo en el discurso público, especialmente por las medidas arancelarias impulsadas por Estados Unidos y sus repercusiones en el comercio global. La FundéuRAE subrayó que no se trata necesariamente de una voz nueva, sino de un término que, por su uso frecuente y su carga semántica, se convierte en símbolo del año.

El proceso de selección y las palabras finalistas

Cada año, la FundéuRAE selecciona una palabra entre más de 250 recomendaciones lingüísticas que realiza a lo largo del calendario. La elegida debe suscitar interés lingüístico por su origen, formación o uso y haber tenido un papel protagonista en el año de su elección.

En 2025, además de “arancel”, se consideraron otras once finalistas: apagón, macroincendio, preparacionista, boicot, dron, generación Z, macrorredada, rearme, papa, tierras raras y trumpismo. Todas ellas reflejan fenómenos sociales, tecnológicos y políticos que han marcado la conversación pública.

La tradición de escoger una palabra del año comenzó en 2013 y ha dejado un registro de términos que reflejan la evolución del lenguaje y la sociedad. Entre las anteriores destacan: “dana” (2024), “polarización” (2023), “inteligencia artificial” (2022), “vacuna” (2021) y “confinamiento” (2020)

Importancia cultural y lingüística de la elección

La designación de “arancel” como palabra del año no solo pone de relieve un concepto económico, sino que también subraya la capacidad del lenguaje para reflejar los cambios sociales y políticos. La FundéuRAE, con el respaldo de la RAE, busca que estas elecciones sirvan para concienciar sobre el buen uso del español y fomentar la reflexión sobre el poder de las palabras.

El director de la RAE, Santiago Muñoz Machado, destacó durante del evento que la iniciativa contribuye a visibilizar términos que, aunque técnicos, se convierten en parte del vocabulario cotidiano. Por su parte, la reina Letizia, presidenta de honor de la fundación y la cual presidió el acto, resaltó la importancia de “pertenecer a la tribu de quienes aman la lengua”.

