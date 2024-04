Álvarez:  "La ATM ha sido una cloaca en todos los sentidos durante muchos años"

El alcalde de Guayaquil responde a una denuncia: "no se puede decir que se le mete la mano al bolsillo a los guayaquileños"

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, señala que la ATM no goza de buena reputación, pero asegura que en su administración no se le saca dinero a los ciudadanos con multas.

El Alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, respondió a una denuncia ciudadana en la red social X, antes Twitter, en la que un usuario reclamaba haber sido multado por los fotoradares y notificado un mes después, sin espacio a impugnar con el reporte del dispositivo de rastreo que tiene el vehículo y marca la trazabilidad y velocidad del mismo: "Pido revisar el tema, no permitan que nos metan la mano al bolsillo con multas que no existen", exigió el demandante Juan Francisco Zunino.

Una vez más un radar de vía a la costa genera reclamos por "multas fantasmas" Leer más

Ante esto, Aquiles Álvarez, quien no votó en la consulta popular del domingo 21 de abril porque habría salido del país, respondió este 22 de abril que si bien la Autoridad de Tránsito Municipal (ATM) de Guayaquil no goza de buena reputación y "ha sido una cloaca en todos los sentidos durante muchísimos años", no se puede afirmar que se "le mete la mano al bolsillo" a los guayaquileños.

Totalmente, es uno de los problemas más serios que tiene esta administración. Aquiles Álvarez Alcalde de Guayaquil

Álvarez agregó que antes "la ATM era una empresa enfocada en generar recursos sacándole $$ a los ciudadanos por cualquier cosa. Hoy, sin dejar de controlar el tránsito y no caer en descontrol, es una empresa que regula con conciencia social".

RELACIONADAS Aquiles Álvarez anuncia que intervenir las Praderas será una tarea para el 2025

Sobre el reclamo del usuario Juan Francisco Zunino, quien además señaló que cuando comunicó a la ATM que impugnaría la multa fue advertido sobre que perdería el 50% de descuento en el valor de la multa, el Alcalde Aquiles Álvarez refirió que revisaría el caso "sin ningún problema, así como hemos revisado muchos, pero también hay que entender que SÍ tenemos que ser regulados, que SÍ hay que cumplir con el límite de velocidades y las reglas de tránsito".

La ATM está desprestigiada, ha sido una cloaca en todos los sentidos durante muchísimos años, totalmente, es uno de los problemas más serios que tiene esta administración.



Eso no significa que se tenga que afirmar que se le mete la mano al bolsillo a los guayaquileños. Antes la… https://t.co/Rf7EGoKNSZ pic.twitter.com/zjcY6sirNG — Aquiles Alvarez Henriques (@aquilesalvarez) April 22, 2024

Álvarez propone 'construir' una nueva ATM

Como muestra de que las multas de tránsito en su administración han reducido, el alcalde de Guayaquil adjuntó un cuadro comparativo con datos de su administración y años anteriores. En este se detalla que en lo que va del 2024, la ATM ha recaudado 7,4 millones de dólares en infracciones de transito; un millón menos si se compara con el mismo periodo de 2023.

Como parte de la estrategia de su administración para 'construir' una nueva Autoridad de Tránsito y Movilidad, Álvarez informó que "se viene un proceso de bodycams para los agentes, no solo para los agentes de ATM, sino, de policías Metropolitanos, agentes de Justicia y Vigilancia. Que todo quede grabado en una nube inviolable de datos", detalló el alcalde.

Para seguir informándote sin restricciones, SUSCRÍBETE A EXPRESO.