Aquiles Álvarez anuncia que intervenir las Praderas será una tarea para el 2025

Quienes habitan en los sectores de Pradera I, II y III, en el sur de Guayaquil, denuncian desde hace años problemáticas como el mal estado de sus calles, parques en abandono, o la ausencia de trabajos de regeneración urbana.

Pero una intervención aterrizaría a la zona recién en el 2025.

Así lo anunció el alcalde de la ciudad, Aquiles Álvarez, en una publicación en su cuenta de X este lunes 22 de abril. "Está programada intervención para solución integral de las praderas en el 2025", dijo.

¿Pero por qué se refirió a esta intervención? Álvarez, quien no votó en la consulta popular del domingo 21 porque habría salido del país, contestó a un usuario que le había cuestionado cuándo se reconstruyen las zonas de Pradera.

"Están abandonadas hace 12 años. Las calles destrozadas. Por favor, zona hermosa de Guayaquil en el sur totalmente abandonada. A recuperar las praderas @aquilesalvarez", escribió la cuenta @LFCVIVE.

Cabe recordar que un anuncio similar lanzó el alcalde hace unas semanas, el del plan de arborización para el 2026.

Lo hizo en un enlace radial realizado el 20 de marzo, y sostuvo que la falta de presupuesto es la causa para relegar este plan.

"Invertir en arborización no son 2 milloncitos nomás. Para tener una gran Guayaquil arborizada, no menos de 20, 30 millones de dólares. Esa es la realidad, pero no tenemos los recursos ahora", contó.

