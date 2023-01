Antonio Orbe señala que hay que recuperar a Guayaquil en temas de administración pública, salud, economía y movilidad. Está seguro de poder lograrlo, pero reconoce que también está en desventaja para que la gente conozca su propuesta de gobernabilidad.

¿Por qué decidió participar como candidato a la alcaldía?

Esta candidatura no nace de la noche a la mañana, yo la vengo preparando de hace más de 5 años; en 2019, no quería participar como candidato a la prefectura pero decidí hacerlo y esperar para participar por la alcaldía porque siempre he querido servir a la ciudad y luego veremos más adelante.

¿Cree que la campaña electoral es desigual?

Es una acción totalmente desigual, no hay equidad, a pesar de que hay un escuálido apoyo del Estado para promoción, pero bueno; esas son las reglas del juego, lo que hago es divulgar en medios de comunicación mis propuestas y someterlas al escrutinio público. Para que sepan que hay otras formas de ayuda y política.

¿Conoce de algún aspirante a un cargo de elección popular que reciba apoyo del narcotráfico o de los grupos de delincuencia organizada?

Yo vengo del sector privado y vengo a entregar soluciones a los problemas de Guayaquil y no señalamientos de lo que sucede o de lo que se hace o se deja de hacer.

Pero ya hay cuestionamientos desde el mismo Gobierno sobre este tema y se habla de forma general de un asunto tan delicado

No me corresponde, son las autoridades las que deberían de investigar ello. En lo particular, no me consta, no sé de ello; y sobre mí candidatura, soy un hombre que vive de sus recursos, producto de su actividad, tratando de llevar esta campaña con ayuda de amigos y familiares.

¿Cuál será su principal acción de trabajo en el municipio de Guayaquil?

Recuperar la tranquilidad de los guayaquileños, la confianza y el respeto mutuo porque nadie confía en nadie, no se respeta a la autoridad y tampoco se la obedece. Uno de los grandes problemas de Guayaquil y del país es por la falta de liderazgo. Es decir tenemos que elegir gente con integridad, liderazgo, formación, principios, etcétera.

Y usted; ¿Es esa persona, el elegido para Guayaquil?

Mire en todas las etapas de mi vida me dedico a servir y entro a liderar, cuando estuve en la universidad me propuse ser el representante de los estudiantes y tuve el honor de ser elegido presidente de la Asociación de Estudiantes. Cuando ingresé al partido Avanza en el año 2016, llegué con el propósito de liderar los procesos; y en la actualidad soy el Secretario Ejecutivo Nacional de la Organización Política. Lo mismo haré con Guayaquil

Pero usted no es tan conocido...

Guayaquil no puede estar sometida a la improvisación. Se necesita un administrador de formación académica y profesional, es darle a la ciudad lo que merece, no lo que diga el sentimiento. De niño iba al cerro del Carmen y decía: Guayaquil de mis amores algún día te conquistaré si no es ahora será mañana, pero lo haré.

En su plan detalla la construcción de un parque lineal al pie del Estero Salado ¿Cómo lograr que sea un punto turístico si hasta los parques tampoco son seguros ya se han dado atentados?

Yo propongo una nueva administración pública desconcentrada, que la atención municipal no esté solo en el palacio y se divida en cuatro cuadrantes: norte, sur, este y oeste con infraestructura bien equipada para que la seguridad, tenga vigilancia permanente y no solamente en la corporación.

Pero ¿Qué tendrá de novedoso el parque lineal?

Un gran centro de operación de negocios donde estarán los comerciantes informales, se los capacitará para que puedan reactivar su economía y desconcentrar esta masificación que tiene La Bahía en los centros de Guayaquil la gente no va a otro sitio porque no hay y porque todo es en centro. El aparato productivo y comercial desde el suburbio de Guayaquil que contará con áreas verdes, vigilancia permanente.

Justamente en varios sectores de las orillas del estero Salado hay un fuerte consumo de drogas. Primero tendrá que combatir aquello.

Vamos a construir cuatro centros de rehabilitación para sanar a personas con problemas de adicciones. Pero también vamos a trabajar en la parte preventiva, desde el preescolar; vamos a proteger al niño, vamos a proteger a la familia con el fortalecimiento de los centros culturales.

¿Y en movilidad?

Tenemos que cambiar todos los buses de combustión por buses eléctricos, recuperar la calidad de aire, sino en pocos años tendremos más enferma la ciudad.

¿Cómo va a recuperar el centro de Guayaquil?

Hay que hacer un estudio de qué está pasando con la mayoría de los edificios abandonados que terminan siendo guaridas de bandidos y duerme gente muy sencilla, muy humilde, que no tienen donde acudir. Le vamos a brindar, albergue. Eso también hace que la vida del centro muera a partir de las 18:00. Sé de la problemática, es responsabilidad de la Alcaldía y trabajaremos en ello.