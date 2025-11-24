Amanda Villavicencio: “Sabemos que la narcopolítica no es una teoría”

La hija de Fernando Villavicencio le entregó una carta el presidente Daniel Noboa en donde habla de del correísmo

Amanda Villavicencio, hija de Fernando Villavicencio, entregó este 24 de noviembre de 2025 una carta al presidente Daniel Noboa.

Amanda Villavicencio, hija del excandidato presidencial Fernando Villavicencio, calificó como “acciones mafiosas” las maniobras atribuidas a la defensa del prófugo Xavier Jordán y del exministro José Serrano, investigados por su presunta participación como autores intelectuales del asesinato del político y periodista.

La declaración de Amanda se produjo luego del testimonio anticipado del expolicía Ronald Herrera, quien afirmó que recibió presiones y ofertas económicas para modificar su versión dentro del caso. La Fiscalía investiga si Jordán, Serrano y otros implicados intentaron comprar testimonios o manipular la causa.

“Se ratificó en lo que dijo y entregó nuevos datos”

Amanda explicó que todas las maniobras que se han visto en las últimas semanas tenían como objetivo impedir que Herrera declare ante el juez, es decir, que dé su testimonio bajo juramento.

“El caso está avanzando. Todas las maniobras que se han realizado para que él no dé el testimonio fueron porque se ratificó en lo que dijo y entregó nuevos datos sobre lo que se ha vivido estas dos últimas semanas, a partir de que han pagado a este otro testigo, Lasso”, afirmó.

Sostuvo que existen registros de conversaciones entre personas procesadas, lo que confirmaría una estrategia coordinada para desviar la investigación.

Villavicencio fue contundente: “Se evidencia, una vez más, quiénes son los mafiosos, quiénes son los delincuentes y quiénes arman los falsos positivos”.

También denunció que Herrera ha sufrido tres intentos de asesinato mientras ha estado detenido en la cárcel: intentaron ahorcarlo, le dieron de comer vidrio molido y, recientemente, amenazaron a su abogada.

“Lo que vimos hoy muestra que sí existe un hilo conductor. Desde la investigación del caso Metástasis ya se veía en los chats la forma en que querían acabar con la vida de Fernando. ¿Por qué? Por haber evidenciado la estructura criminal que fue el correísmo”, dijo.

También calificó de “ridículos” los relatos falsos construidos en contra de la familia Villavicencio. “Incluso hacia nosotras, que somos las víctimas; son sus patadas de ahogado”.

Una carta para el presidente Noboa

Amanda Villavicencio ingresó la tarde de este 24 de noviembre de 2025 al Palacio de Carondelet para entregar una carta al presidente de la República, Daniel Noboa. “Hemos querido ingresar por ventanilla, pero vemos como positivo que se nos haya recibido”, dijo la joven.

Explicó que su carta busca replantear el rumbo del país. “Se asesina a un candidato presidencial a plena luz del día y no pasa nada. Le estamos enviando un mensaje claro a las mafias: les estamos diciendo que cualquiera que levante la voz puede ser asesinado”.

Dijo que la narcopolítica no es una teoría ni un eslogan. “Es una estructura criminal que se incrustó en el Estado, que ha financiado campañas políticas, que ha comprado jueces, que se ha infiltrado en las instituciones más grandes. Esa estructura tiene un nombre político: es el correísmo”.

