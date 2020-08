Álvaro Noboa desafía al CNE y llama a elecciones primarias a su partido

Adelante Ecuatoriano Adelante será el primer partido político en hacer sus elecciones primarias, pese a que el Consejo Nacional Electoral (CNE) ratificó esta semana la cancelación de la agrupación política.

El partido liderado por el empresario Álvaro Noboa envió una solicitud al organismo electoral para que designe a un delegado que avale la reunión virtual, en la que se pretende anunciar al binomio presidencial que estará encabezado por el propio Noboa.

El dirigente Wilson Sánchez adelantó, este 8 de agosto de 2020, a EXPRESO que la convención se hará el domingo 9 de agosto, como está previsto, porque considera que mientras el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) no se pronuncie sobre la impugnación a la cancelación, el partido sigue con vida.

“Si no ponen el delegado dejaremos constancia de una protesta porque la organización sigue vigente hasta que no esté ejecutada la decisión en el TCE. Luego veremos que otras acciones tomamos”, dijo Sánchez quien, sin embargo, reconoce que sin el veedor la convención no será calificada.

Sin embargo, Adelante Ecuatoriano Adelante asegura que Noboa irá, pase lo que pase, por su sexto intento por alcanzar la presidencia de la República y para eso adelantan diálogos con otras fuerzas políticas que podrían auspiciar la candidatura.

De acuerdo a Sánchez, ha habido diálogos con las listas 3 (Sociedad Patriótica); la 4 (Movimiento Ecuatoriano Unido); la lista 6 (Partido Social Cristiano); lista 8 (Avanza); y la lista 19 del movimiento Unión Ecuatoriana, liderado por el exfiscal Washington Pesántez.

Aunque, en principio, todas en el marco del llamado a la unidad que hizo el empresario a todas las organizaciones políticas de la tendencia.

Por ahora, no se ha concretado ninguna de las posibles alianzas y la decisión será tomada luego de la convención prevista para el 9 de agosto y dependerá de si el CNE avala o no esas primarias.

Una fuente del organismo electoral consultada por este Diario dijo que para el CNE el partido de Noboa prácticamente no existe y que no se enviará un delegado. Sin embargo, se podría avalar la candidatura si la primaria se hace en otro partido o movimiento que no tenga problemas con su registro.