Lasso: "No podemos decir 'vota por Álvaro, ya qué chu...'"

Lo reconoció y lo explicó. El precandidato presidencial por el movimiento CREO, Guillermo Lasso, es tendencia en Twitter por una frase pronunciada aparentemente en un encuentro virtual con seguidores y simpatizantes.

El video corto que recoge la frase se escucha al líder político hablar de los precandidatos presidenciales en estos términos: "No podemos tener un presidente que haya nacido de las entrañas del correísmo. Ni peor otros que nazca de las entrañas del morenismo. Ni tampoco podemos decir, con todo el respeto a las damas: vota por Álvaro (Noboa), ¡ya qué chu...! No señor, no señor. Así no se actúa con el futuro de los hijos y de los nietos. El voto tiene que ser responsable. Un voto responsable. Nadie le entrega el futuro de vida al: ya que chu...".

El precandidato reaccionó en un breve comunicado reconociendo que pronunció la frase y explicando su contexto. "Me ratifico en lo dicho: estamos ante una situación política, institucional y económica que demanda responsabilidad de todos, ya no es tiempo de experimentar o por desinterés votar por quién se ha adjudicado para sí mismo la frase “ya que chu...”. Hay que votar por una persona preparada y con experiencia para asumir el desafío de enderezar el rumbo de nuestro Ecuador".

En el comunicado, difundido por WhatsApp, Lasso adjunta una fotografía en la que se ve un sticker pegado en el parabrisas trasero de un vehículo con la frase: Álvaro Noboa 2021 ¡Ya que chu...!"

Lasso es uno de los cuadros que aspira a la Presidencia de la República en las elecciones del 7 de febrero 2021. El empresario Álvaro Noboa también ha manifestado su intención de participar en las presidenciales, la que sería su sexta oportunidad de llegar al sillón de Carondelet. Sin embargo, su partido político fue eliminado por el Consejo Nacional Electoral. Existen otros precandidatos como Yakuk Pérez, Leonidas Iza, Lucio Gutiérrez, Otto Sonnenholzner y otros que han o que aún no han manifestado su intención expresa de aparecer en la papeleta presidencial, pero están trabajando en aquello.