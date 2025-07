Alondra Santiago responde a Correa: “Hoy por hoy, mi voto sería nulo”

'Ingobernable', pero no inconsciente. La periodista Alondra Santiago escaló su diferendo con la Revolución Ciudadana (RC) y, en una dura respuesta al expresidente Rafael Correa, sentenció que su descontento con el manejo interno del movimiento la llevaría a anular su voto. "Si mañana fueran las elecciones y yo pudiera votar, mi voto sería nulo. Así estoy", afirmó de manera contundente en su espacio digital este 15 de julio.

¿Una nueva baja para el correísmo y su 'equipo digital'?

La declaración marca el punto más álgido de la polémica iniciada tras sus críticas por el caso del exasambleísta prófugo Santiago Díaz. Luego de que Correa la tildara de "desinformada", Santiago no solo defendió su labor, sino que apuntó directamente a la cúpula del correísmo. “No voy a aceptar manipulaciones, porque no voy a aceptar que dentro de un partido se estén haciendo estas cosas”, manifestó.

“Alondra Santiago, la que está deportada por defender a la izquierda y por hacer campaña y luchar porque regrese la izquierda, tiene derecho a preguntar qué está haciendo la @RC5Oficial “ pic.twitter.com/finowBm4MM — @ingo.ec (@IngobernablesEC) July 15, 2025

En un mensaje dirigido al exmandatario, a quien se refirió con el apelativo de "Mashi", Santiago rechazó el rol que él le asignó al periodismo. "Con todo el cariño del mundo, como si fuera mi papá, le digo: si usted me comenta a mí que el periodismo está para aclarar, yo le digo a usted que los políticos están para responderle al pueblo, para aclarar las situaciones, para dirigir y para no abandonar a quienes los han defendido".

La comunicadora, quien fue forzada al exilio después de que el gobierno de Daniel Noboa cancelara su visa, marcó distancia del propio Correa como interlocutor válido en esta crisis.

“En este momento no quiero hablar con el líder máximo de la Revolución Ciudadana porque él no está dirigiendo el partido, porque él está en Bélgica”, explicó. Su exigencia de respuestas se dirige a la actual dirigencia en Ecuador, personificada en su presidenta, Luisa González, a quien reclama por no atender sus invitaciones a dialogar.

No deja de apoyar al movimiento

Definiéndose como "una mujer de izquierda", Santiago aseguró que sus preguntas sobre el caso Díaz y el funcionamiento de la RC surgen "desde el amor, desde la conciencia". Insistió en que, pese a estar fuera del país, tiene "todo el derecho" de cuestionar al movimiento por el que, asegura, hizo campaña y defendió. "Esa Alondra tiene todo el derecho de hoy preguntar qué está haciendo la Revolución Ciudadana para la gente que no solo ha perdido la vida, que ha tenido que emigrar, que ha estado exiliada y que hoy por hoy todavía sigue defendiendo el proyecto", sostuvo.

Recordó, además, que no es la primera vez que sus críticas a figuras o episodios del correísmo —mencionó los casos de Pamela Aguirre, Ronnie Aleaga, Soledad Padilla y Jorge Glas— le han generado una oleada de ataques internos. Para Santiago, su postura actual es un acto de coherencia y una exigencia de "depurar" y "arreglar" un partido que, a su juicio, debe ir más allá de los rencores y la simple resistencia.

