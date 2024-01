Alias 'Fito': así fueron sus últimos días (de los que hay registro) en la cárcel

La visita de una mujer podría concluir que la fuga de José Adolfo Macías Villamar, conocido con el alias de Fito y como el presunto líder del grupo terrorista 'Los Choneros', se produjo entre la noche del sábado 6 de enero y la madrugada del domingo 7.

Una fuente policial reveló que dos días antes de que se descubriera la desaparición del capo chonero, desde el pabellón de Máxima Seguridad del Centro de Privación de Libertad Zonal 8, de Guayaquil, él recibió la visita de una persona que se identificó como cónyuge.

“De acuerdo a los registros del SNAI (Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores), esta mujer lo visitaba con frecuencia. Al parecer, era una de sus convivientes”, detalló el informante.

Sostuvo además que las cámaras de seguridad y de videovigilancia de esta cárcel, que está ubicada en el kilómetro 17 de la vía a Daule, en el mismo complejo donde se encuentra la antigua Penitenciaría del Litoral, no están en buen estado y es por eso que no se ha podido determinar la fecha y hora exacta de la fuga del líder criminal, de cuál aún se desconocía su paradero.

La mañana del domingo 7 de enero, Macías Villamar, de 44 años, iba a ser trasladado a la cárcel de Máxima Seguridad conocida como La Roca. Miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional entraron a su celda y descubrieron que no estaba.

“Al no ser localizado ni en su celda ni en su pabellón, se realizó una incursión para localizarlo. De acuerdo a lo que hemos podido recabar, es probable que haya huido por la parte posterior del centro carcelario, no lo hizo por la puerta principal, él es un personaje muy visible. Descartamos que haya sido el 25 de diciembre, como se ha viralizado en redes sociales, porque ese día de la Penitenciaría se fugó un reo y se realizaron operativos en esa zona”, aseguró el uniformado.

Agregó que es posible que Fito haya caminado hasta una de las paredes que colinda con la cooperativa La Germania, que está junto al cerco perimetral de la cárcel Regional y que allí pudieron haber esperado sus cómplices, para luego en lancha huir por el río Daule, que también está cerca de la prisión.

En el cantón Portoviejo, de Manabí, la noche del sábado fueron capturados 7 presuntos Choneros. Les hallaron un fusil, una pistola y droga.

Es fácil escapar

Otra fuente policial describió que las paredes de este complejo carcelario son bajas y que los cercos eléctricos, en su mayoría, no valen, por lo que es fácil que los reclusos puedan escapar escalando los muros.

“Estas cárceles de Guayaquil no cuentan con las seguridades, los reos no se escapan porque no quieren, porque cada preso genera dinero para el que está adentro, es decir, para su líder. Todo tiene un precio, ellos tienen prohibido fugarse. Fito se fugó porque se sentía rodeado, seguramente sabía que lo iban a llevar a la Roca y ya había estado allí en dos ocasiones”, añadió el policía.

En 2011, Macías Villamar recibió una pena de 34 años por diferentes delitos. Se encontraba en la Regional desde el 12 de septiembre de 2023, tras una orden judicial. El 12 de agosto de ese mismo año había sido trasladado a la Roca junto a otros dos líderes criminales. (AEB)

