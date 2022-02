Las cifras de la catástrofe producto del aluvión del lunes en el sector de La Gasca sigue actualizándose y el número de muertos va al alza. El alcalde de Quito Santiago Guarderas confirmó lo que se anunciaba: hasta pasadas las 11:00 se registraron 22 fallecidos que reporta Criminalística.

Además hay 47 heridos albergados en casi una decena de casas de salud de la capital. De ellos, dos están en estado crítico en el hospital Carlos Andrade Marín y siete fueron dados de alta. Al sistema de emergencias ECU-911 ingresaron 20 alertas de personas desaparecidas.

En la limpieza y labores que se realizan en el sector se han empleado alrededor de 1.831 personas para el despeje de los daños dejados por el aluvión. El alcalde informó que hay 12 grupos de evacuación trabajando en la zona para establecer concretamente las afectaciones que dejó la avalancha de lodo, piedras, troncos que se llevó a su paso personas, muchas de las cuales han sido rescatadas sin vida entre la noche del lunes y este martes 1 de febrero por elementos de la Policía, Bomberos y militares que recorren la zona del desastre.

Antes de mencionar una cifra de afectados o damnificados los 12 grupos levantarán la información para determinar daños en casas y negocios y de esa forma disponer de un inventario. El alcalde informó que cada dos horas actualizan las cifras para dar una sola información. Anunció que posiblemente habrá que relocalizar los barrios que están en la parte superior y tratar de tener un bosque protector.

Confirmó que el aluvión vino después de 50 años de ocurrido otro desastre. El vicepresidente Alfredo Borrero indicó que el Gobierno hace levantamiento de la problemática del país. Después de los levantamientos de esa información se hablará con los ministerios respectivos para la entrega del bono de contingencia, anunció el funcionario. El alcalde precisó que el COE metropolitano está activado. Los únicos voceros son el vicepresidente y el alcalde.

Sobre las causas del aluvión el alcalde reiteró que fue la acumulación de lluvia y el taponamiento del embalse del sector de El Tejado por la cantidad de agua ingresada provocó los destrozos. No se trata de deforestación, aclaró el burgomaestre.

Expreso mis más sinceras condolencias a los familiares, amigos y seres queridos de las personas fallecidas en la tragedia de La Gasca. Cuenten conmigo y con el Gobierno Nacional en estos momentos difíciles. Nos solidarizamos con la comunidad, tienen todo nuestro apoyo. — Guillermo Lasso (@LassoGuillermo) February 1, 2022

Resaltó que las funerarias han aportado con servicios gratuitos. Nueve fallecidos han sido retirados de la morgue y están siendo velados en las funerarias que han dado el apoyo.

El vicepresidente expresó su solidaridad a los heridos y a quienes sufrieron daños materiales. "Estamos con ustedes", les dijo y agradeció a quienes desde la noche del lunes trabajan sin descanso para aliviar y socorrer a los damnificados y familiares de las víctimas mortales. El gerente de la empresa de Agua potable Othón Zevallos reiteró que la quebrada El Tejado se vio sobrepasada por la cantidad de agua que ingresó en el embalse que se llenó y taponó. Todo ese flujo provocó el desastre.

Las autoridades aclararon que la situación no tiene relación con el ceniciario Urkupamba, que se construye en en otro sector porque pertenece a otra cuenca no tiene relación con el Tejado Pambachupa. Tampoco hay deforestación y existe vegetación natural. Las autoridades hicieron un sobrevuelo pero no pudieron llegar hasta la parte alta en el pajonal. Al sitio se dirigía Hugo Yépez asesor del Municipio para verificar si es que en la parte alta aún hay riesgo de otros deslizamientos o que haya material acumulado.

El alcalde anunció la aprobación de ordenanzas para la protección de las laderas del Pichincha para evitar que en el futuro se produzcan situaciones similares.

El presidente Guillermo Lasso, en viaje a China, expresó sus "más sinceras condolencias a los familiares, amigos y seres queridos de las personas fallecidas en la tragedia de La Gasca. Cuenten conmigo y con el Gobierno Nacional en estos momentos difíciles. Nos solidarizamos con la comunidad, tienen todo nuestro apoyo".