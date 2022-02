"La corriente me alcanzó y me arrastró tres cuadras hacia abajo. Doy gracias a Dios que pude salir con vida". Es el angustiante recuento de Steven Pazmiño, estudiante de 24 años y uno de los asistentes a la cancha de voley que desapareció tras el aluvión que se registró la tarde del lunes en el sector de La Gasca, en el norte de Quito.

"Me ganaba la corriente y hasta me hacía que me ahogue", recuerda Pazmiño con angustia. Él señala que estaba tranquilo, sentado entre los asistentes al lugar en el que se daban cita decenas de personas todos los días. Dice que de pronto escuchó el ruido del aluvión que arrastraba piedra, lodo, troncos, ramas, árboles, vehículos, basureros y otros objetos por la vía principal y empezó a correr.

En eso fue alcanzado por la corriente y menciona que fue arrastrado al menos tres cuadras. En ese trayecto trató de darse la vuelta para tomar aire y no lo conseguía hasta que pudo girar la cabeza y respirar y pudo llegar con vida hasta el colegio 9 de Octubre en donde la corriente siguió por un canal pequeño y él se salvó.

Lo primero que se le cruzó por la cabeza es decir: "uy Diosito me salvé, me salvé, me salvé". Y siguió viendo como la corriente como arrastraba los carros. Luego corrió hacia al norte.

Este martes el alcalde de Quito, Santiago Guarderas recorrió el lugar. Explicó que lo ocurrido el lunes se debió a que hay una acumulación de lluvias que no se reportaba antes de 2013. Indicó que por ejemplo el 29 de enero se registraron 3.5 litros de lluvias por metro cuadrado mientras que el lunes fueron 75 litros por metro cuadrado. Según él, eso habría derivado que se provoque que las laderas cedan y la acumulación de agua va por la quebrada hasta tapar la estructura del colector y sobrepasarlo y se dio el aluvión.

Hasta que se analice el nuevo reporte oficial que se presentaba pasadas las 10:00, el alcalde mencionó que el reporte de víctimas, a esa hora, se mantenía en 16 fallecidos que son los que fueron ingresados en la morgue de Criminalística. A las 10:45 la cifra subió a 22.

Anunció que la Alcaldía se encuentra brindado todo el apoyo a las personas afectadas. Se ha instalado un puesto de mando unificado en el sector de la Universidad Central. Hay dos albergues para los damnificados en la Y y en la Tola. En el de la Y están habilitadas unas 15 camas, una cocina, espacios para recibir a quienes lo requieran. Pero al sitio no acudió todavía ninguna persona señaló el encargado.

El alcalde precisó que también se ha dispuesto evaluaciones médicas y el apoyo con sicólogos y la posibilidad de brindar alimentos a quienes lleguen.

Pasadas las 10:00 el alcalde se subió al helicóptero del Cuerpo de Bomberos junto con el gerente de Agua de Quito Othón Zevallos para el sobrevuelo de la zona afectada por el aluvión ocurrido con el objetivo de conocer los daños y tomar acciones inmediatas.

En el sitio, policías y militares continuaron buscando a personas desaparecidas. Unos 300 militares ayudaron en la recuperación de cuerpos, en la limpieza y en la búsqueda de sobrevientes con la ayuda de canes amaestrados.