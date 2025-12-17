ADN y correísmo coinciden en votación: Aprobado Tratado sobre Comercio de Armas

La resolución se tomó con 143 votos de los presentes en el Pleno. El instrumento apunta a fortalecer controles

El Pleno de la Asamblea aprobó por unanimidad el Tratado sobre Comercio de Armas.

En medio de las tensiones políticas entre el oficialismo y el correísmo en la Asamblea Nacional, ambos bloques coincidieron en un punto: aprobar el Tratado sobre el Comercio de Armas. En una votación inusitada, el Pleno aprobó por unanimidad el documento este 17 de diciembre de 2025.

Fueron 143 las voluntades que dieron paso a la aprobación. La votación incluyó a los bloques mayoritarios de ADN y la Revolución Ciudadana, así como al Partido Social Cristiano y a los legisladores independientes que suelen votar con el oficialismo.

Se trata de un instrumento jurídico internacional destinado a regular las transferencias de armas convencionales. Además, permitirá fortalecer los controles estatales para prevenir y combatir el tráfico ilícito y el desvío de armamento hacia actividades criminales, según se explicó en el Pleno de la Asamblea.

La aprobación en el Pleno se derivó del trámite realizado en la Comisión de Relaciones Internacionales, presidida por el oficialismo. También se tomó como punto de partida los dos dictámenes emitidos por la Corte Constitucional, que determinaron que el Tratado requiere la aprobación del Legislativo.

¿Qué se señaló en el informe?

En el documento se indicó que el Tratado establece un marco jurídico internacional para regular las exportaciones, importaciones, tránsito, transbordo y corretaje de armas convencionales, ya que incorpora “estándares técnicos que fortalecen los sistemas nacionales y globales de control, con el objetivo de prevenir el tráfico ilícito y su utilización en actividades delictivas”.

También se mencionó que “la adhesión al Tratado es coherente con la necesidad de modernizar el marco institucional y normativo del Estado ecuatoriano para enfrentar de manera más eficaz el tráfico ilícito de armas y el crimen organizado”.

Durante la sesión del Pleno se explicó que la adhesión al Tratado permitirá a Ecuador acceder a mecanismos de cooperación internacional, asistencia técnica, fortalecimiento institucional e intercambio de buenas prácticas en materia de control de armas.

