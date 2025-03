ADN vs. correísmo: carrera de denuncias en Fiscalía

¿La campaña electoral soporta todo? Las acusaciones lanzadas en el debate presidencial del pasado domingo, sin mayor sustento ni pruebas, reflejan la pugna entre los movimientos Acción Democrática Nacional (ADN) y Revolución Ciudadana (RC, correísmo).

En las últimas tres semanas, la Fiscalía se ha convertido en el escenario predilecto de asambleístas de ambas tendencias para presentar denuncias en contra de sus adversarios.

El 20 de marzo, Nataly Morillo, ex-Construye y ahora en ADN, acudió al Ministerio Público con una denuncia en mano. ¿El delito? Pánico financiero. La acusación se basaba en declaraciones de la legisladora correísta Paola Cabezas sobre la “dolarización a la ecuatoriana”.

Sin embargo, las pruebas presentadas por Morillo parecían no sustentar la gravedad de su señalamiento. Antes de ingresar a la Fiscalía, declaró: “Se ha generado pánico. Hay personas preguntando si deben retirar su dinero del banco” y aseguró tener comentarios en redes sociales que reflejaban esa preocupación. No hubo retiros masivos ni fuga de capitales, sino mensajes en las redes.

Lo de Morillo es solo una de las denuncias presentadas por ADN en marzo. En otra ocasión, el movimiento del presidente-candidato Daniel Noboa acudió en bloque a la Fiscalía para presentar tres denuncias relacionadas con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y la designación de Raúl González como superintendente de Bancos.

Las denuncias del correísmo

Por su parte, el correísmo también ha recurrido a la Fiscalía. El 6 de marzo, la legisladora Sofía Espín denunció presuntas irregularidades en la adjudicación del campo Sacha, señalando un posible peculado y tráfico de influencias contra Daniel Noboa y la ministra de Energía, Inés Manzano.

Posteriormente, el correísta Blasco Luna presentó otra denuncia sobre supuestos chantajes en el Ministerio de Gobierno para la entrega de permisos de exportación de madera.

Estas denuncias tienen un denominador común: fueron presentadas en pleno proceso electoral, antes de la segunda vuelta y coinciden con los temas que cada bando ha utilizado para atacar al otro.

Las denuncias, ¿una estrategia?

La consultora política Carolina Jaramillo advierte sobre el uso populista de las instituciones del Estado. “Los asambleístas presentan denuncias como si fuera una práctica cotidiana, restando formalidad e importancia a la institucionalidad”, advierte. Agrega que esta estrategia busca influir en la opinión pública para restar votos a los contrincantes.

El jurista Pablo Játiva coincide con esa visión: “Estas estrategias buscan desprestigiar al rival por cualquier medio. En el debate, la candidata Luisa González llamó narcotraficante al presidente Noboa como si se tratara de una acusación menor”.

Pero las consecuencias trascienden el ámbito político. El también jurista Pablo Encalada advierte que este uso de la Fiscalía sobrecarga al sistema judicial. “La Fiscalía está saturada de trabajo y la utilizan como un basurero donde terminan conflictos vecinales, contractuales y políticos, cuando su función es investigar delitos”, subraya.

Jaramillo añade otro elemento al debate a manera de hipótesis: no solo los políticos recurren a estas denuncias, sino también la institucionalidad del Estado. Menciona el caso Ligados, que se activó en plena campaña electoral.

La efectividad de las denuncias

¿Este recurso es efectivo políticamente? Según Jaramillo, podría influir en el voto blando, es decir, en aquellos electores que ya votaron por Noboa o González (correísmo) pero que no necesariamente son sus partidarios. Sin embargo, no cree que afecte al voto duro de ninguno de los candidatos. “Quienes ya se decidieron por una opción no cambiarán su postura en el balotaje”, concluye.

El margen tan estrecho con el que terminó la primera vuelta el pasado 9 de febrero, obliga a los candidatos no solo a sumar votos sino también a no perderlos, a tres semanas de que los ecuatorianos acudan a las urnas para definir al nuevo presidente.

Denuncia en el debate

A las denuncias presentadas en Fiscalía, se suman otras que no han llegado a esa instancia. González y Noboa protagonizaron un debate presidencial marcado por la confrontación. La primera insinuó vínculos del narcotráfico con ADN y el mismo presidente en funciones. Del otro lado, Noboa acusó a la candidata del correísmo de ser financiada por “mafias que venden medicinas”. Hasta hoy, ninguna de las acusaciones ha trascendido ni tampoco se han expuesto mayores pruebas.

