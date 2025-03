¿Acuerdo entre ADN y el correísmo? Ricardo Patiño deja abierta la puerta

Sí hay espacio para conversar. El exministro y asambleísta electo del correísmo, Ricardo Patiño, se refirió este 27 de marzo de 2025 a la relación que su bancada mantendrá con el oficialismo en la próxima Asamblea Nacional.

Según los resultados promulgados por el Consejo Nacional Electoral (CNE), el movimiento Revolución Ciudadana obtuvo 67 escaños en al próxima Legislatura que arranca en mayo de 2025, mientras que Acción Democrática Nacional (ADN), alcanzó 66 curules.

La paridad entre el correísmo y el oficialismo hace que no haya una mayoría sólida definida para la próxima Asamblea Nacional, por lo que los asambleístas de otros partidos, como los del Pachakutik o el Partido Social Cristiano (PSC), se vuelven vitales para los intereses de ambos bloques.

Patiño reconoce que son diferentes, pero deja la puerta abierta a ADN

En medio de esa polarización que se proyecta en la próxima Asamblea Nacional, el asambleísta elector por Guayas del correísmo, Ricardo Patiño, sostiene que hay la posibilidad de que, junto al bloque de ADN, se lleguen a acuerdos.

"En lo ideológico estamos en aceras opuestas. Ellos piensan en cómo construir la sociedad a partir de convertir al Estado en nada y nosotros pensamos que el Estado debe cumplir un rol y, por supuesto, el mercado también", señaló Patiño al medio La Calle.

No obstante, aunque reconoce que eso es un punto de no retorno en sus diferencias, Patiño señala que eso no implica que no puedan ponerse de acuerdo en temas puntuales que son de interés de la mayoría de los ecuatorianos.

"En seguridad, (se puede trabajar en) una ley para constituir barrios de paz", puso de ejemplo el exministro y asambleísta electo del correísmo, quien sostuvo que habrá líneas rojas con el bloque oficialista de ADN.

