Noboa asegura que no delegará a una 'traidora' y pide a sus seguidores hacer campaña

En una reunión con militantes de ADN en Guayaquil, el candidato-presidente Daniel Noboa lanzó una crítica a la vicepresidenta Verónica Abad, a quien calificó de "traidora" y subrayó que está "destituida". Aunque no la mencionó directamente, sus palabras dejaron claro el objetivo: "Hoy estamos en campaña, por más que algunos no quieran que salga a territorio o que quieren que encargue la Presidencia de la República a una traidora, que ya está destituida, por si acaso", declaró.

Llamado a intensificar la campaña

Durante el evento, Noboa hizo un llamado a sus simpatizantes para intensificar la campaña. "No podemos estar estáticos, no podemos estar encerrados en alguna central o casa. Tenemos que salir, caminar, hablar, ir a los medios, conversar con la gente. Esa es la forma de hacer política...", expresó.

La campaña electoral hacia la segunda vuelta comenzó oficialmente el domingo 23 de marzo y se extenderá hasta el jueves 10 de abril. A pesar de estar en campaña, Noboa no solicitó licencia sin sueldo, un requisito que el Código de la Democracia establece para los funcionarios que buscan la reelección. Sin embargo, el Gobierno argumenta que Noboa está completando el período dejado por su predecesor, Guillermo Lasso, tras la muerte cruzada, y que, al no haber reelección, no está obligado a pedirla.

Posible reemplazo temporal de la vicepresidencia

En caso de que un presidente solicite licencia, el puesto debe ser encargado a la vicepresidenta. No obstante, Verónica Abad fue sancionada el 24 de marzo por el TCE con la pérdida de sus derechos políticos por dos años. Una vez que la sentencia se ejecute, no podrá ejercer la vicepresidencia, lo que abriría la posibilidad para que Noboa designe un reemplazo temporal.

