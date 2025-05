¿Cómo acceder al Bono 1000 Días para embarazadas en Ecuador?

El Bono 1000 Días es un apoyo económico mensual que entrega el Gobierno ecuatoriano a mujeres embarazadas y madres con hijos menores de dos años. Su propósito es acompañar los primeros mil días de vida de niñas y niños, una etapa clave para su desarrollo. Pero ¿quién puede recibirlo y cómo se cobra? Aquí te contamos lo esencial.

¿Cuánto dinero se entrega?

El bono tiene un pago mensual fijo de 60 dólares. Además, incluye tres pagos adicionales si se cumplen ciertos requisitos:

$90 al finalizar el embarazo, si se asistió a los controles prenatales y se registró el nacimiento en el Registro Civil dentro de los primeros 45 días.

$120 cuando el niño o niña cumple 1 año, si se han seguido los controles médicos del Ministerio de Salud.

$120 más al cumplir 2 años, con las mismas condiciones.

¿Cómo se cobra?

Los primeros 4 pagos se retiran por ventanilla, en cualquiera de los más de 6.300 puntos habilitados: bancos, cooperativas, mutualistas o corresponsales no bancarios. Desde el quinto mes, el pago se hace solo vía transferencia bancaria. Para eso, la madre debe registrar su cuenta ingresando en pagoencuenta.inclusion.gob.ec o acudiendo a uno de los 50 Balcones de Servicios del MIES.

Madres de diferentes regiones del país acceden al Bono 1000 Días como parte del acompañamiento estatal a la primera infancia. CANVA

¿Tengo que inscribirme?

No. La selección de beneficiarias no requiere inscripción directa. El Ministerio de Salud Pública (MSP) usa la información de los controles prenatales y del parto para identificar a las madres elegibles. Si se cumplen los requisitos, el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) notifica a la persona beneficiaria.

¿Y si no me contactan?

El proceso de selección no siempre es inmediato. Si crees que cumples con los requisitos pero no has sido contactada, es recomendable acercarte a una oficina del MIES o consultar en línea. No todos los casos se procesan al mismo ritmo.

Las familias que reciben el bono también pueden ser incluidas en servicios de acompañamiento del programa Creciendo con Nuestros Hijos (CNH). Educadoras del MIES visitan los hogares para apoyar en temas como estimulación temprana, nutrición, salud y cuidado infantil.

