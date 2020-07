El abuso de unos convierte en calvario la vida de otros

Daniel tiene cuatro años y ha perdido un ojo, fruto de un cáncer que, de no haber atajo su avance con el sacrificio del ojo, podría haber alcanzado a su cerebro. Pero el Estado ecuatoriano no cree que tenga suficientes argumentos para obtener un carné de discapacidad. Su familia lleva año y medio en trámites.

Sin privilegio alguno que le ampare, Alejandra Paredes, madre de Daniel, aún espera que le den el documento. “Es lamentable lo que pasa. Como ecuatoriana que cumple con la ley y con impuestos, a uno le duele tener a un hijo enfermo y no poder sacar un documento necesario. Hasta he viajado a Quito para que el hospital Baca Ortiz me dé un certificado sobre cuál es la situación del único ojo que tiene mi hijo”, explica.

Porque aparte de haber perdido un ojo, en el otro solamente tiene visión frontal. No puede ver hacia arriba, porque la quimioterapia le dañó la retina.

Las dificultades para llevar una vida como la de cualquier ecuatoriano son evidentes. Menos para quienes otorgan el carné de discapacidad. ¿Qué le falta? Papeles. A Daniel le exigen documentos médicos emitidos en Ecuador, pero no los tiene porque el tratamiento del cáncer lo realiza en Colombia. Aquí no existe quimioterapia interarterial, que va desde la arteria de la pierna hasta la arteria del ojo, que es la que requiere Daniel para luchar por recuperarse. En Solca de Ecuador solo se llevan a cabo los exámenes de laboratorio y la resonancia.

“El médico, tras escucharme relatar la lucha, ver mis lágrimas y oír ir y venir que nos han conllevado el trámite en el último año y medio, me dijo fresco que entienda que hay casos más urgentes que se deben atender. Pregunto: ¿Las urgencias serán de falsos casos de discapacidad”, cuenta indignada la madre sobre la respuesta que obtuvo poco antes de que comenzara la emergencia por coronavirus.

Es injusto que falsos con discapacidad se beneficien, si hay mucha necesidad en los reales. Alejandra Paredes, madre de un niño con discapacidad

Lo que tiene Daniel es retinoblastoma bilateral, un tumor en los dos ojos que han conseguido controlarle en Colombia, pero para declararlo libre de cáncer deben pasar unos cinco años. Y de estos ha pasado solo año y medio. Sin ayuda del Estado ecuatoriano. “Por lo tanto, tenemos aún que ir al país vecino cada tres meses para controles. El carné nos ayudaría a bajar el costo de los pasajes”.

La madre se pregunta: “Es una paradoja que cuando hacíamos un préstamo para comprar los tres primeros boletos de avión para ir al tratamiento, personas con una aparente discapacidad importaban carros lujosos que cuestan miles de dólares. Fíjese que el crédito todavía lo estamos pagando”.

Jordy recibe un abrazo de su madre Michelle Valdivieso. Expreso

Su caso, pese a lo injusto, no es único. Jordy, de 16 años de edad, está en silla de ruedas y tiene problemas en ambos riñones. Él si tiene carné de discapacidad, pero le sirve de poco. “Tiene reconocido un 82 % de discapacidad, pero solo recibe $ 50 por bono del Gobierno”, cuenta su madre, Michelle Valdivieso. También viajó a Quito, antes de que empiece la cuarentena, para ver si el programa Manuela Espejo la podía ayudar para asumir los 200 dólares mensuales que requiere para medicación y pañales. Hasta ahora, el salario del padre del joven servía para completar los gastos, pero el coronavirus acabó con esa opción. El padre fue despedido en junio. “¿Los miles de dólares que personas corruptas no pagaron en impuestos por carros importados, no servirían para ayudar a pacientes como mi hijo?”.

El escándalo de irregularidades que saltó a primera línea con la trama de corrupción de Daniel Salcedo, tras estrellarse en una avioneta, ha sacado a la luz además este tipo de casos. No son excepciones. Estefanía Guzmán Urresta acudió a Twitter para compartir su indignación: “Ahora entiendo por qué a las personas que sí debemos tener carné de discapacidad nos tienen en PENDIENTE”. Dante Logacho hablo de su hija: “Tiene discapacidad en uno de sus ojos al 100 %, intentó durante años sacar el carné. Fue en vano”.

"HAY FUTBOLISTAS CON CARNÉS DE DISCAPACIDAD"

Luego de varios días de silencio por el escándalo de los carnés de discapacidad, el ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, dijo ayer en una radio que existen futbolistas que tienen un carné de discapacidad.

“Eso hay que detenerlo. No puedo decirle (nombres), porque la investigación está en curso, pero hay futbolistas que tienen carné de discapacidad. ¿Será por eso que no meten goles? Es terrible”, agregó.

Las declaraciones de Zevallos se dan un día después de que el presidente Lenín Moreno anunciara varias medidas relacionadas a la importación de vehículos con exoneración. Un beneficio del que, según se ha denunciado en los últimos días, se han aprovechado varias personas, entre las que se encuentra Daniel Salcedo, pieza clave en la investigación de la Fiscalía sobre los casos de corrupción en los hospitales del IESS de Guayaquil.

Pese al reiterado pedido, Salud había evitado pronunciarse acerca del tema, especialmente después de que el Conadis asegurara que es esa cartera de Estado la que califica y acredita a los beneficiarios del carné.

SIN OPCIÓN A REVISAR LA INFORMACIÓN

El medio virtual para conocer si una persona, pública o privada, registra algún grado de discapacidad para beneficiarse de la exoneración de impuestos a la importación de vehículos simplemente fue inhabilitado. Sorpresivamente, la tarde de ayer, la página web del Servicio Nacional de Aduanas que permitía transparentar la información sobre el grado de discapacidad de una persona con tan solo ingresar su número de cédula, mostró este mensaje: “El proceso de exoneración de tributos para vehículos importados se encuentra suspendido hasta que se implementen las nuevas disposiciones normativas. No es posible obtener la precalificación”. La inhabilitación de la alternativa se dio durante la tarde de ayer. En la mañana sí se podía revisar.