Abogados presentaron a un testigo falso en caso Norero

Un anciano de lentes y de pronunciadas entradas se sentó frente a la cámara de video y comenzó a relatar una patraña. Se identificó como Glen Leroy Bajema, oriundo de Texas, de 78 años.

Hablaba en inglés y un perito traducía su versión libre y voluntaria. La fiscal que investiga a Leandro Norero, un presunto narcotraficante acusado de lavado de activos, lo citó el pasado 1 de julio.

Cuando se le preguntó por su pasaporte para confirmar su identidad dijo que no lo tenía a la mano, porque estaba guardado en una caja de seguridad en el banco. Tampoco podía ir al banco porque estaba enfermo.

Frente a la cámara comenzó a leer la versión que había preparado. La excusa era que había sufrido un derrame cerebral y sufría problemas de memoria.

En resumen, su declaración fue una explicación de cómo compró una casa y un departamento que son de Leandro Norero y cómo creó la empresa Samsongseafood S.A., que es dueña del vehículo Toyota Land Cruiser que manejaba la esposa de Norero, Lina Romero.

El testigo aseguró que no había ilegalidad en la compra y venta de los bienes y que él nunca conoció a Norero ni a su esposa en los 4 años que vivió en Ecuador.

Una de las casas que dijo haber adquirido en 400.000 dólares está ubicada en Los Ceibos, en Guayaquil. Allí vivió Norero antes de mudarse a Samborondón. “Ahora he conocido por medio de mi amigo que mis propiedades están dentro de un proceso, el mismo que no entiendo, cuando yo legalmente he pagado mi dinero en su país”. Comentó que estaba muy molesto por la situación y que por su salud no quería saber nada sobre el juicio, no quería responder las preguntas y que cualquier cosa que requiera la fiscal debía hacerlo por medio de su abogado, Jorge Luis Ortega.

La versión terminó cuando el hombre se desconectó súbitamente. Toda su historia tenía un halo de turbiedad. Así comenzó un equipo de la Policía a investigar hasta dar con el paradero del verdadero Glen Leroy Bajema. La Interpol lo encontró en Chicago, en donde reside. Él se presentó el 11 de julio en el consulado de Ecuador en esa ciudad, pues la fiscal le había solicitado que entregue su testimonio anticipado ante un juez. Para acreditar su identidad exhibió su pasaporte y allí se descubrió que era otra persona.

Impostor. El hombre que se presentó el 1 de julio dijo ser Glen Leroy Bajema. Cortesía

El verdadero testigo dijo que nunca antes había dado su versión ante la Fiscalía, que no conocía a los que decían ser sus abogados y que nunca había adquirido bienes en Ecuador. Lo que sí explicó fue que había perdido el documento de identidad en una de sus visitas.

Para la Fiscalía General está claro que se trató de un fraude procesal, que se quiso inducir a un error para liberar a Norero de las acusaciones por lavado. El verdadero testigo tenía un ligero parecido con el usurpador: contextura delgada, canas y grandes entradas en la frente, sin embargo fue evidente que no era la persona que declaró el 1 de julio.

¿Pero cómo se tramó este engaño? José Luis Ortega, quien se presentó como abogado de testigo falso, dijo a EXPRESO que un colega suyo lo contactó para que se haga acompañar al falso Glen Leroy Bajema en la diligencia judicial. “Lastimosamente, no he tenido contacto con él, sino que una tercera persona, que en este caso es un abogado que está en el proceso principal (en el expediente por lavado), me ha pedido que acompañara a este señor a rendir la versión de los hechos. Luego sucede que cuando se realiza un testimonio anticipado, aparece una persona distinta”. Ortega señaló que tiene los chats con el abogado que lo conectó con el impostor y que entregará toda la información a la Fiscalía para aclarar que él fue una víctima más.

En la diligencia del lunes, donde se descubrió el engaño, también se evidenció que uno de los abogados de Norero intentó crear incidentes para que el verdadero testigo no declarara. Sus planes no salieron como esperaba.

Apelación. Leandro Norero Tigua está preso desde el 25 de mayo. Apelará a la prisión el 19 de julio. Ese día tratatá de recuperar su libertad. En este caso también están procesados su esposa, hermano y una familiar.

Legislador busca las conexiones

Para el asambleísta Fernando Villavicencio, en el caso de Norero hay múltiples líneas de investigación y posibles delitos que deben investigarse. “Con la presentación de un testigo falso quedan en evidencia delitos como la falsificación de documentos e involucrar a extranjeros, que no tienen nada que ver en este proceso. La Fiscalía debe abrir una investigación contra los abogados que habrían participado del fraude procesal. En la Comisión de Fiscalización se trabaja para descubrir la conexión del narcotráfico con las estructuras que operaron en los gobiernos de Rafael Correa y de Lenín Moreno. Se necesita cooperación internacional con EE.UU.