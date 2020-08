Más del 50% de personas con enfermedades catastróficas han dejado sus tratamientos

Diego Jimbo asegura que varios núcleos de SOLCA no están atendiendo a los nuevos pacientes

Cifras que preocupan. Una encuesta realizada por la Red Nacional de Acuerdo Contra el Cáncer en trece provincias de Ecuador ha determinado que más del 50% de las personas con enfermedades catastróficas ha tenido que dejar sus tratamientos por la falta de medicinas y de atención por parte del Ministerio de Salud Pública (MSP), según informó el presidente de la Red, Diego Jimbo.

“Realizamos una encuesta entre los meses de abril y mayo, a cerca de 500 personas de trece provincias del país, del 100 % de encuestados, más del 50 % tuvieron que abandonar su tratamiento, lo que es muy grave; el 80 % no tiene empleo; el 15 % tiene un empleo informal; y, solo el 5 % tiene empleo formal”, dijo a EXPRESO.

Ante esta realidad, Jimbo señaló que han enviado varias cartas al MSP pidiendo que muestre cuál ha sido el plan implementado durante la pandemia del coronavirus para la atención a las personas con cáncer; para que se destine los fondos necesarios para todo el proceso de salud; también para ser tomados en cuenta en las mesas de diálogo a fin de entregar datos y hacer aportes. Todo eso, sin que hasta le fecha se tenga una respuesta.

“Hay problemas en los medicamentos, hay problemas en los turnos, tenemos casos en que le dan turno, llega el día de la cita y no les atienden y les vuelven a agendar para después de un mes”, afirmó.

Las provincias que más problemas presentan son Cañar, Azuay, El Oro, Loja, apunta Jimbo, donde no hay área de oncología del Ministerio de Salud. Los pacientes eran atendidos por un convenio en el MSP y la Sociedad de Lucha contra del Cáncer (Solca), pero varios núcleos de Solca no está atendiendo a los nuevos pacientes y no está actualizando los convenios por lo cual pacientes con cáncer están sin ningún tipo de tratamiento.

Informó que Acuerdo Contra el Cáncer y varias organizaciones iniciaron las acciones para conformar la Alianza Nacional por la Salud, que integran ONGs, la academia y colegios profesionales. “Nos estamos uniendo para visibilizar lo que está pasando. Hemos presentado algunas demandas en el ámbito nacional, pero si las cosas siguen así, llevarán los casos a nivel internacional”, anunció el dirigente.

Además, indicó que al momento trabajan con la Comisión de Salud de la Asamblea con quienes estamos trabajando para exigir al MSP que informe cuáles son las acciones que el MSP, el IESS y SOLCA han hecho para garantizar la salud de las personas con cáncer y enfermedades catastróficas.

“Entendemos que el coronavirus está matando gente, que es la prioridad, pero no es la única prioridad, ya que hay enfermedades como el cáncer que está matando a los ecuatorianos”, sentenció Jimbo.