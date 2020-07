"No nos va a matar el COVID, sino la falta de continuidad en las medicinas"

Los afiliados al seguro social de Ecuador que se atendieron en el dispensario ubicado en la bahía de Guayaquil se quejaron semanas atrás de que no reciben la receta completa. Por ejemplo las personas con diabetes no tenían las pastillas para su tratamiento.

Usuarios del IESS vuelven a quejarse por la falta de medicina y citas https://t.co/gdPVjtCy8j — Lina Zambrano (@linacecibel) June 14, 2020

EXPRESO preguntó al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) sobre esta novedad que, dos semanas más tarde continúa generando molestias a los usuarios, y la entidad responde: “El Centro de Especialidades Central Guayas cuenta con insulina, medicina para pacientes que padecen diabetes. En cuanto la pastilla metformina, que también es prescrita para este tipo de paciente, se encuentra en proceso de adquisición”.

Sin embargo con el pasar de los días, mientras un problema se soluciona, se genera otro, lamentan los usuarios. Esta vez, son los enfermos de cáncer quienes advierten que no están recibiendo el tratamiento completo que les debe dar el IESS.

Mi esposo murió en abril porque no lo atendían en ningún hospital y no tenía COVID-19. Padecía de diabetes, tenía que hacerse diálisis y no se la hicieron. Reclamé cuando le pusieron que falleció por coronavirus. Eso no fue verdad, murió por falta de medicina. Y ahora nuevamente faltan remedios. Francisca Reinoso,

representante de la Asociación Esperanza y Vida

Francisca Reinoso, representante de la Asociación Esperanza y Vida, explica que los pacientes con enfermedades catastróficas no están recibiendo la medicina completa. “La respuesta que recibimos es que la medicina está en proceso de compras, que hay cambio de autoridades, que no hay presupuesto; en fin, las excusas y pretextos sobran. Ahora no nos va a matar el COVID, sino la falta de continuidad en la toma de la medicación. No puede ser que se demoren tanto en dar estas medicinas. Es como si no saben que el cáncer avanza más rápido sin tomar los remedios y ello nos mata más rápido”.

Con un plantón se pide cancelar deuda a los centros de diálisis Leer más

A unos les han dado la receta a medias, Magno Andrade cuenta que su padre tiene cáncer a la próstata y que desde marzo no le dan una pastilla que debe tomar cada mes, “solo le han dado la inyección, cada mes dicen que ya llega la medicina y espero que en este mes sí den la receta completa”.

Así mismo María San Andrés, quien tiene cáncer a la mama, por un mes no ha recibido una inyección que se pone cada 30 días. En el caso de ella, el IESS ya la citó para este viernes y está segura que allí le van a poner la ampolla que requiere. Una suerte que no tiene Jorge Moscoso, a él se acabó hoy, martes 1 de julio, la medicina que tenía y ha llamado para sacar una cita. Pese a tener una enfermedad catastróficas la consulta médica se la dieron para el 16 de julio; es decir, que va a pasar algo más de dos semanas sin tomar remedios. A Jorge también le inquieta que desde diciembre no le han hecho exámenes por el cáncer a la próstata y colon. Tampoco el cardiólogo le ha chequeado el marcapaso que tiene.

Estoy preocupado, hoy, martes 1 de julio, se me acabó la medicina para cáncer. Llamé al IESS y me dan cita para el 16 de julio. Jorge Moscoso, paciente oncológico del IESS

Por esto es que Reinoso reitera que no es el coronavirus que matará a quienes tienen enfermedades catastróficas, sino la falta de continuidad en la toma de la medicina.

LA TELEMEDICINA

Los afiliados también se han quejado de que no hay sufientes citas de telemedicina, que cuando llaman al 140 les indican que vuelvan a llamar porque no hay cupo. Referente a esto el IESS explica que el servicio de Consultas virtuales asistidas fue una de las medidas inmediatas que implementó el IESS ante la presencia del COVID-19 en Ecuador. Esta herramienta ha permitido la atención de pacientes que forman parte del grupo vulnerable, además de evitar el riesgo de propagación de contagios masivos.

Facturas médicas de $ 35.000 en pacientes de coronavirus Leer más

Agrega que a través del sistema AS400, el especialista revisa la historia clínica del paciente que ha solicitado cita mediante el número de contacto de la correspondiente unidad médica; posteriormente, procede a llamarlo para brindar la atención requerida; y, en caso de ser necesario, genera las órdenes de laboratorio, imágenes, etc. Así mismo, luego de constatar que la medicación está disponible en farmacia, elabora la respectiva orden para su entrega.

Medicina general, cardiología, dermatología, endocrinología, medicina interna, otorrinolaringología, ginecología, pediatría, psicología, oftalmología, traumatología, gastroenterología, endocrinología, psiquiatría, nutrición y dietética, reumatología, odontología, obstetricia, cirugía, cirugía pediátrica o geriatría, son las distintas especialidades que, en la modalidad de consulta médica virtual, asisten a los afiliados que podrán ser atendidos, de acuerdo a las áreas que cada casa de salud tenga habilitada para este servicio.

Durante la emergencia sanitaria, hasta la fecha, en Guayas, se han realizado más de 18.734 atenciones médicas virtuales asistidas.

Para solicitar consulta médica virtuales

Centro de Salud C Naranjal

Coronavirus: Los pacientes con cáncer y lupus reclaman medicina Leer más

04 2 751 222

0969224219

De 14:00 a 16:00

Hospital del Día Efrén López

04 2 594 100 ext 1051

15:00 a 20:00 de lunes a viernes

Centro de Especialidades Central Guayas

0982959680

De 06:00 a 14:00

Centro de Especialidades Letamendi

04 2 403 398 / 04 2 401948

07:00 a 12:30 de lunes a viernes