Al estrés que provoca la cuarentena y el miedo de ser contagiado con el coronavirus se suma a la angustia de no encontrar la medicina para controlar sus dolencias. Ellos son parte del grupo vulnerable, quienes han utilizado varias estrategias para conseguir sus remedios. En el intento, algunos se contagiaron con el COVID-19, tal como lo publicó EXPRESO sobre los pacientes renales.

“El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social empezó a entregar la medicina después de advertir a la prensa. A partir de ello empezó la logística para hacer llegar los remedios a casa. Pero todavía no se ha atendido al 100 %, hay pacientes en provincias a quienes todavía no les ha llegado”, explica Dorita García, vocera de los pacientes renales.

En el caso de los pacientes que sufren lupus llevan dos meses rogando para que les hagan llegar la medicina y no la encuentran ni en las farmacias.

Priscila Salguero cuenta que ha llamado al número de teléfono 140 del IESS, pero no le dan una solución. “La plaquinol que normalmente cuesta $ 15 la están vendiendo entre $ 150 y $ 200. Me pregunto cómo la tienen, si se supone que el Gobierno adquirió todo para los pacientes de COVID-19. Es peligroso para nosotros parar de tomar los remedios, espero que las autoridades den una solución y pronto”, indica.

El desespero de no encontrar una solución los tiene en un estado de angustia, grupos de amigos y familiares se unen para chatear y recorrer las farmacias, pero no hay plaquinol para los pacientes de lupus.

Las redes sociales también se usan para enviar mensajes a las autoridades. Otro pedido es que den salvoconductos para que los pacientes se puedan movilizar, en especial para quienes viven fuera de Guayaquil. Para ellos se debe pensar en que el Gobierno los ayude con transportes para llegar a su consulta médica o hasta la quimioterapia, en el caso de quienes padecen de cáncer.

Es un verdadero drama, escenas que no son menos conmovedoras de las que se ven por el COVID-19.

Necesito una silla de ruedas y ayuda para transportarme para cuando tenga cita médica. El taxi me cobra $ 20, quien pueda ayudarme me puede llamar a 0981935386.

Yolanda Loor

paciente con cáncer

Yolanda Loor, el jueves 23 de abril, subió a Twitter un vídeo donde suplica que le den medicina. Ella tiene cáncer de ovario y trombosis venosa profunda en la pierna. En la grabación con un tono de voz débil relata el dolor intenso que siente por el cáncer que tiene.

“Ya no resistía los dolores, por eso hice el vídeo. Vivo en Durán y no podía gastar 20 dólares para ir a ver si ya había la medicina. Cuando el vídeo se hizo viral me llamaron del hospital Guayaquil y me dieron de una medicina para un mes, de otras para 15 días y de una tercera, que me ayuda a dormir todavía no hay. La quimioterapia la retomo el 13 de mayo, me ha indicado el hospital”, dice Yolanda a Diario EXPRESO.

Asimismo Iesmin Pincay el miércoles 22 de abril hizo una denuncia pública donde indica que por segunda vez pide al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) la medicina, para seguir su tratamiento de quimioterapia. La primera vez fue el año pasado y tuvo que esperar cinco meses para que se la entreguen. Este año la debieron comprar en enero, a la fecha de la denuncia no se la habían entregado.

En el misma denuncia Iesmin indica que comprende la emergencia mundial que hay, “pero eso no justifica que los que padecemos o estamos en otro tipo de tratamiento quedemos desprotegidos”.

Nos han indicado que el hospital Teodoro Maldonado Carbo va a ser desinfectado del COVID-19, para allí atender a los pacientes de deben seguir con sus quimioterapias.

Francisca Reinoso

vocera de la Fundación Esperanza y Vida

La vocera de la Fundación Esperanza y Vida, Francisca Reinoso, explica a EXPRESO que a ellos le han indicado que van a pasar los pacientes de COVID-19 del Teodoro Maldonado Carbo al IESS de Los Ceibos, para después de desinfectarlos allí retomar las quimioterapias.

En la lista de los pacientes que buscan medicina también están quienes tienen controles por la diabetes o por sufrir por la presión alta. Se hizo el ejercicio llamando al 140 y se logró una cita médica para junio, para entonces conseguir pastillas para controlar la glucosa. Lo inquietante es que la atención será para las 13:40, si es que para entonces sigue el toque de queda habría que volver a llamar para cambiar esa cita.

Los hechos hablan por sí solos, EXPRESO pregunta al IESS sobre la estrategia que llevan para atender a los pacientes que no son de COVID-19 y la respuesta fue que en el caso del Hospital de Especialidades Teodoro Maldonado Carbo del IESS, implementó como estrategia la entrega de medicinas a pacientes prioritarios y vulnerables, a fin de precautelar la salud de los asegurados durante la pandemia.

Las especialidades como: Infectología, Cardiología, Nefrología, Oncología, Hematología, Terapia del Dolor, Materno Infantil, Endocrinología, entre otras, se han acogido a la atención médica virtual.

La entrega de la medicina todavía no llega al 100 %. En especial falta para los pacientes con enfermedad renal, que viven fuera de Guayaquil. Pero están trabajando en ello.

Dorita García

vocera de pacientes renales

A través de un familiar con buena salud se podrá retirar la medicina prescrita por el médico tratante en la farmacia de consulta externa de 7:30 a 12:30 y, si el paciente no cuenta con familiar cercano deberá comunicarse con el médico, para coordinar la entrega a domicilio.

La entidad asegura que el área de Quimioterapia fue sometida a una desinfección. Actualmente, opera con normalidad en los consultorios de Oncología en consulta externa norte.

Entre lo que dice el IESS, de que está atendiendo; y lo que indican los pacientes hay diferencia. Por ejemplo, los enfermos de lupus manifiestan que aún esperan que les den medicina.

Un grupo de pacientes se realizan las hemodiálisis. CHRISTIAN VÁSCONEZ

LA ATENCIÓN EN EL IESS

¿Cómo los pacientes pueden retirar medicina, por ejemplo, las personas que tienen diabetes o sufren de presión o pacientes con cáncer, VIH o con deficiencia renal? ¿Hay entrega a domicilio? Son las preguntas que EXPRESO hizo al departamento de comunicación del IESS. He aquí las respuestas:

1. El Hospital de Especialidades Teodoro Maldonado Carbo del IESS, implementó como estrategia la entrega de medicinas a pacientes prioritarios y vulnerables, a fin de precautelar la salud de los asegurados durante la pandemia.

Las especialidades como: Infectología, Cardiología, Nefrología, Oncología, Hematología, Terapia del Dolor, Materno Infantil, Endocrinología, entre otras, se han acogido a la atención médica virtual.

A través de un familiar con buena salud se podrá retirar la medicina prescrita por médico tratante en la farmacia de consulta externa de 07:30 a 12H:30 y, si el paciente no cuenta con familiar cercano deberá comunicarse con el médico, para coordinar la entrega a domicilio.

2. El área de Cardiología cuenta con 3 especialistas de salud que generan atención médica desde casa, de 8:00 a 16:00.

3.- Para acceder a este sistema, cada paciente se contacta directamente con su médico tratante, quien revisará por sistema si requiere medicación o control de exámenes.

4.- En el caso de Infectología, se maneja un listado de pacientes por cada médico tratante. Y así, poder generar los antivirales conforme a su plan farmacológico. Una vez prescrita la medicación, el área se contacta al familiar para indicarle que acuda a la farmacia de consulta externa de 7:30 a 12:30.

5.- La especialidad de Endocrinología trabaja conjuntamente con el departamento de Atención al Cliente, quienes son los encargados de contactar a cada especialista de salud con su paciente. Por otra parte, existen casos especiales, en dónde el paciente se contacta directamente con su médico tratante. Y así, solicitar medicina, revisión de exámenes o reportar cualquier novedad en su salud.

6.- La especialidad de Oncología permanece en constante monitoreo con sus pacientes, prescribiendo la medicina oral. El área de Quimioterapia fue sometida a una desinfección terminal y para asegurar la protección de los productos frente a contaminaciones externas y cruzadas incorporó una campana de flujo laminar. Actualmente, opera con normalidad en los consultorios de oncología en consulta externa norte. La programación de pacientes se realiza coordinadamente con el especialista de salud y la estación de enfermería.

7.- En el caso de Diálisis cada turno realiza sus procedimientos con normalidad de lunes a sábado y brinda atención médica, aproximadamente, a 130 pacientes a diario de 5:00 a 18:00. Durante la emergencia sanitaria, el área de Diálisis incorporó un triaje al ingreso que permite la evaluación de pacientes con sintomatología respiratoria, a fin de precautelar la salud de nuestros asegurados.

9.- Como parte de los procedimientos de bioseguridad, al ingreso de cada turno, el Hospital provee a los pacientes batas estériles y mascarillas, no sin antes realizar con amonio cuaternario la limpieza y desinfección de las áreas en cada intervalo de tiempo.

10.- Esta unidad médica pone a disposición dos salas completamente equipadas con setenta pacientes divididos en dos espacios físicos desinfectados, climatizados y con componentes que generan confort, durante los tres turnos.

11.- Estamos profundamente comprometidos a trabajar por la salud de nuestros pacientes de manera ininterrumpida. Por ese motivo, hemos implementado diversas estrategias que permiten satisfacer las necesidades de los pacientes, cualquier duda e inconformidad podrá ser atendida mediante el correo electrónico htmcescucha2020@gmail.com.

Yolanda Loor, paciente de oncología que fue atendida en el Hospital Guayaquil en la cuarentena por el COVID-19 luego se suplicar atención por un vídeo en Twitter. Cortesía

LA ATENCIÓN EN SOLCA

1.- ¿Cuál fue el motivo para la suspensión de la atención a pacientes en Solca Guayaquil durante la emergencia por COVID-19?

- La seguridad y protección de nuestros pacientes, debido a que por la naturaleza de la enfermedad presentan un sistema inmunodeprimido (defensas bajas) y al someterse a un tratamiento como activo de quimio o radio, dificulta la defensa natural del cuerpo contra el COVID-19, lo que los hace más propensos al contagio y/o complicaciones severaas por el virus. Motivo por el cual, el comité de emergencia pospuso cualquier tipo de tratamiento inmunodepresor hasta próximo aviso. Estamos alineados a las medidas tomadas por el Gobierno Nacional.

2.- ¿Qué tratamientos fueron los que se suspendieron y por qué?

- Paulatinamente se fueron suspendiendo las citas de control y exámenes externos realizados en el área de pre-admisión. Debido a que Guayas fue la provincia de más contagio, se suspendieron todos los servicios del área de Consulta Externa exceptuando Emergencias que atiende 24/7, además de nuestra línea de Cuidados Paliativos que también recibe consultas para tratamiento del dolor 24/7.

3.- Durante la suspensión, ¿qué tratamiento sí se podían realizar en las instalaciones?

- Cualquier tipo de atención urgente o de emergencia.

4.- ¿Desde cuándo se reanudó la atención?

- Desde el 13 de abril habilitamos la telemedicina a través del 1800 765 224. Durante la consulta por telemedicina, un especialista indica al paciente cuáles son los siguientes pasos para darle continuidad a su tratamiento. Se están atendiendo los casos prioritarios, es decir, pacientes con tratamientos oncológicos activos deben seguir con su mediación.

5.- Sobre teleconsulta, ¿antes de acudir a las instalaciones, los pacientes deben llamar a la línea de teleconsulta?

- Todos los pacientes primero deben llamar para agendar su cita por telemedicina, para que tenga un día y horario establecido para realizar los procedimientos necesarios o retirar medicina si fuera el caso.

6.- ¿Qué tipo de atención brinda la teleconsulta?

- Cirugía oncológica, radioterapia, oncología clínica y pediatría que ya hayan tenido citas en estas áreas. Poco a poco se van incrementando más servicios con esta modalidad.

7.- ¿Qué medidas de seguridad ha tomado Solca para precautelar la salud de sus pacientes?

- Contamos con el equipo de bioseguridad necesario para resguardar la seguridad de nuestros guerreros y por supuesto, de nuestro personal que se encuentran en la primera línea de atención. Nuestras áreas de emegencia, hospitalización y cuidados críticos cuentan con todos los protocolos de seguridad necesarios y gracias a la donación de fundaciones y empresas, hemos recibido medicinas, respiradores y 4 túneles de desinfección que estarán ubicados en sitios estratégicos de la institución. La seguridad es lo más importante para nosotros.