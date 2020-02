Coronavirus

El país sigue esperando del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades los resultados de las pruebas al paciente chino sospechoso de ser el portador del coronavirus en Ecuador. Esto pese a que el Ministerio de Salud Pública, en un comunicado, informó que el extranjero dio positivo para otra infección viral que no tiene relación con afecciones respiratorias. El resultado del instituto con sede en Atlanta, Estados Unidos, es el único autorizado a descartar o confirmar si lo que padece el ciudadano de 49 años, y que ya cumplió más de una semana asilado en el hospital Eugenio Espejo de Quito, es el nuevo coronavirus 2019.

COMUNICADO LUNES 08:30| @Salud_Ec informa que el estado de salud del paciente sospechoso de #coronavirus no presenta cambios. #PrevenciónEsSalud pic.twitter.com/EXEhDaSkWU — Salud Ecuador (@Salud_Ec) February 3, 2020

Títulos anulados de Jimmy Salazar y Pamela Martínez

El presidente del Colegio de Abogados del Guayas, Jimmy Salazar, se pronunciará sobre la resolución del Consejo de la Universidad de Guayaquil que anuló su título de cuarto nivel y el de su esposa, la exjueza constitucional e implicada en el caso sobornos 2012-2016, Pamela Martínez. El Consejo Universitario determinó que ambos títulos en la especialización en Contratación Pública y Control Gubernamental fueron emitidos fraudulentamente. Resolvió solicitar a la Fiscalía una investigación que determine el presunto cometimiento de delitos; y a una comisión interna que realizó la investigación, que inicie una nueva para identificar a las personas responsables.

Consecuencias del fallido juicio político a Diana Atamaint

El bloque legislativo del movimiento Alianza PAIS tiene previsto analizar hoy las medidas que adoptarán con los asambleístas de su bancada que no apoyaron la aprobación del informe para que enjuiciamiento político en contra de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaint, pase al pleno de la Asamblea Nacional. El pasado 31 de enero, cuando la Comisión de Fiscalización votó por el informe, la legisladora oficialista, Karina Arteaga, no asistió; mientras que la alterna del asambleístas Daniel Mendoza, Pinuccia Colamarco, votó en contra. Los seis votos a favor de que el juicio pase al pleno no bastaron. Eran necesarios siete votos.

Agenda legislativa

La Comisión de Educación recibirá al ministro de Cultura, Juan Fernando Velasco y a otras autoridades para que expliquen las acciones adoptadas para garantizar el uso, funcionamiento y mantenimiento del Teatro Benjamín Carrión de Loja. Mientras que la Comisión Ocasional de Tránsito continuará con el debate de las disposiciones transitorias de las reformas a la Ley de Transporte Terrestre.

Compartimos la #AgendaParlamentaria que se desarrollará este lunes, 3 de febrero, en la sede del Legislativo. #LeyesParaLaGente pic.twitter.com/54vYqMe0gL — Agenda Parlamentaria Ecuador (@AgendaAsamblea) February 3, 2020

Juicio político a Donald Trump

La parte acusadora como la defensa, en el marco del juicio político al presidente del Estados Unidos, Donald Trump, presentan hoy sus argumentos finales, de acuerdo al cronograma aprobado por la Cámara alta del Congreso. Este es el tercer presidente en la historia de Estados Unidos que enfrenta un juicio político que avanza hacia una conclusión en el Senado. El miércoles votarán.