Anulados los títulos de cuarto nivel de Jimmy Salazar y Pamela Martínez

El Consejo Universitario de la Universidad de Guayaquil declaró nulos los títulos de cuarto nivel del presidente del Colegio de Abogados del Guayas, Jimmy Salazar; y de su esposa la exjueza constitucional e implicada en el caso Sobornos 2012 - 2016, Pamela Martínez. El rector y presidente del Comisión Interventora del centro educativo, Roberto Passailaigue, confirmó la anulación de los títulos en la especialidad en Contratación Pública y Control Gubernamental, otorgados en el año 2016.

Según el rector, la investigación inicia con la denuncia de un exsecretario general de la universidad que fue despedido, durante la administración anterior, por negarse a avalar la entrega de esos títulos porque no cumplían con los requisitos. La indagación determinó que no existen mayores documentos que avalen la legalidad de los títulos. No existen actas de calificación, no hay exámenes. Solo los registros de la asistencia que, según el rector, ni Salazar ni Martínez cumplieron con esos requisitos.

"La señora Martínez aparece que no asiste a 9 módulos. El abogado Jimmy Salazar a parece que no asiste a 6. Solo con la asistencia no habrían aprobado". Roberto Passailaigue, rector de la Universidad de Guayaquil.

La Comisión, luego de la tramitación y darle el derecho a al debida defensa, presentó el informe al Consejo Superior Universitario el mismo que acogió y dispuso la anulacion de los titulos de cuarto nivel por emisión fraudulenta. Además, dispone que se oficie a la Fiscalía General para que investigue los procedimiento irregulares y se sancione los delitos. También pide que que la Comisión aperture otro proceso para que investigue quienes son los que pusieron las notas y facilitaron este procedimiento. "Hay que llegar a las fuentes", dijo el rector.

Hasta el cierre de esta nota se esperaba el pronunciamiento del presidente del gremio de abogados, Jimmy Salazar.

Caso Vicuña

Sobre la anulación del título de maestría de la exvicepresidenta María Alejandra Vicuña, Passailaigue informó que dentro del proceso fueron restituidos, por orden judicial, entre cuatro a cinco de los trece docentes destituidos por el Consejo Universitario y que estuvieron presuntamente implicados en la entrega irregular de ese título. El rector dijo que seguirán con el proceso legal porque esa restitución es "ilegal". Mientras que el Consejo Universitario que el título de maestría en Administración de Empresas con mención en Recursos Humanos y Marketing fue obtenido irregularmente.