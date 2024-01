En 15 días estará el informe final que prepara la Judicatura en el caso Dhruv

El año pasado el Consejo de la Judicatura recibió una denuncia que apuntaba a posibles irregularidades en la tramitación de la apelación al sobreseimiento de los 18 procesados por peculado en el caso de los helicópteros Dhruv en la Corte Nacional de Justicia.

La Dirección de Transparencia de Gestión de la Judicatura inició una investigación. En la denuncia se cuestionaba que no es posible que la justicia haga lo que le dé la gana, que los jueces no piensan en las víctimas y que las autoridades encargadas del control no hagan nada.

Helicópteros Dhruv: los cuestionamientos al juez Luis Rivera no cesan Leer más

Se hablaba de negligencias y de cómo se habría dejado que pase el tiempo hasta que caduque el caso que investigó un posible peculado en la compra de las aeronaves en el gobierno del expresidente prófugo por corrupción, Rafael Correa. Lea además: "La Corte Nacional de Justicia da por caducado el caso Dhruv"

Hubo 18 procesados. Entre ellos dos exministros de Defensa: Wellington Sandoval y Javier Ponce. El juez Luis Rivera dictó el sobreseimiento que fue apelado y fue en esa instancia en la que se habrían registrado las supuestas anomalías. El caso fue archivado.

La Judicatura en su sesión del pleno del martes por la tarde conoció los avances de la investigación. Los encargados del caso expusieron los hallazgos tras la revisión de las acciones de carácter administrativo en la tramitación.

Dhruv: Fiscalía presenta acción de protección para revisar órdenes judiciales Leer más

La convocatoria a audiencia tomó 85 días cuando el plazo máximo es de dos meses. Según los investigadores, la jueza ponente era Mercedes Caicedo tras el sorteo el 14 de julio. La jueza habría salido de vacaciones y no se puso la causa en conocimiento de ningún juez que podía subrogarle.

Según las explicaciones, la jueza deslindó responsabilidades así como los jueces Marco Rodríguez y Byron Guillén aclararon que tuvieron un día la causa.

En 15 días estará listo el informe final y el Consejo adoptará posibles sanciones porque se habrían producido negligencias en el trámite por pedidos de vacaciones, cambio de jueces y otros que involucrarían a secretarios, coordinadores o personal de Talento Humano de la Corte.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡Suscríbete aquí!