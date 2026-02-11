SRI denuncia uso fraudulento de su imagen: Cómo evitar estafas tributarias

SRI alerta sobre uso ilegal de su imagen para estafar: conozca las modalidades de fraude y canales oficiales

El Servicio de Rentas Internas (SRI) emitió una advertencia urgente este miércoles, 11 de febrero de 2026, tras detectar una serie de actividades ilegales que suplantan su identidad institucional. Según el comunicado oficial, personas externas están utilizando el nombre y el logotipo de la entidad para engañar a los ciudadanos, con el fin de sustraer información personal, financiera y realizar cobros indebidos.

Modalidades de fraude detectadas

La administración tributaria detalló que las estafas operan a través de diversos frentes digitales y telefónicos:

Correos electrónicos falsos: Mensajes que imitan el formato oficial para confundir al receptor.

Mensajes de texto con enlaces (Phishing): SMS que redirigen a portales fraudulentos diseñados para capturar datos sensibles.

Sitios web y logotipos falsos: Páginas no oficiales que exigen pagos por obligaciones inexistentes.

Perfiles en redes sociales: Cuentas no autorizadas que difunden información errónea.

Falsos auspicios publicitarios: Solicitudes de dinero para una supuesta revista tributaria impulsada por la institución.

Llamadas telefónicas engañosas: Intentos de registrar cuentas bancarias bajo el pretexto de gestionar devoluciones de impuestos.

Aplicaciones móviles apócrifas: Software inexistente creado para infectar dispositivos o robar información.

Canales oficiales y mecanismos de denuncia

El SRI enfatizó que bajo ninguna circunstancia solicita información confidencial, claves o pagos en efectivo a través de llamadas o mensajes. Para garantizar la seguridad de los usuarios, la entidad recordó que las notificaciones legítimas provienen únicamente de sus dominios institucionales autorizados:

sri.informacion@infosri.gob.ec

cobrosri@infosri.gob.ec

controlsri@infosri.gob.ec

infosri@infosri.gob.ec

Ante cualquier sospecha de fraude, la institución instó a los contribuyentes a no interactuar con estos mensajes y reportar los incidentes mediante el portal www.sri.gob.ec o a través de la línea telefónica 1-700-774-774.

