¿Por qué Samborondón será la única ciudad con cinco días de feriado en noviembre?

El calendario de feriados en Ecuador para 2025 trae consigo una particularidad: mientras el país disfrutará de cuatro días de descanso consecutivos por el Día de los Difuntos y la Independencia de Cuenca, Samborondón tendrá un día adicional, alcanzando un total de cinco jornadas libres seguidas.

Esta situación se debe a la coincidencia de los feriados nacionales con la conmemoración local de la cantonización de Samborondón el 31 de octubre. De esta manera, los habitantes de este cantón guayasense podrán disfrutar de un feriado extendido que se convierte en el más largo del año para una ciudad ecuatoriana.

¿Por qué Samborondón tendrá cinco días de descanso?

El calendario oficial de feriados nacionales 2025-2030, publicado por el Ministerio de Turismo y el SECAP, establece que:

El Día de los Difuntos, originalmente el 2 de noviembre, se traslada al martes 4 de noviembre.

La Independencia de Cuenca se mantiene el lunes 3 de noviembre.

Estos dos feriados nacionales se suman al fin de semana del 1 y 2 de noviembre, generando cuatro días libres a escala nacional.

En el caso de Samborondón, se añade el feriado local por cantonización, que se conmemora el 31 de octubre. Al caer en viernes, se enlaza directamente con el feriado nacional y el fin de semana, dando como resultado cinco días consecutivos de descanso: del viernes 31 de octubre al martes 4 de noviembre de 2025.

Impacto en el turismo y la economía local

El Ministerio de Turismo ha señalado que los feriados largos son una oportunidad clave para dinamizar la economía interna, especialmente en sectores como hotelería, gastronomía, transporte y entretenimiento. En el caso de Samborondón, se espera un incremento en la afluencia de visitantes que aprovechen el puente para participar en las actividades cívicas y culturales de la cantonización, así como para disfrutar de la oferta gastronómica y comercial del cantón.

Actividades previstas para la cantonización

El 31 de octubre de 2025, Samborondón celebrará sus 70 años de cantonización. Según la planificación municipal, se prevén:

Desfiles cívicos y cabalgatas en homenaje a la historia del cantón.

Eventos culturales y artísticos con participación de agrupaciones locales.

Actos solemnes que resaltan la identidad del cantón.

Feria gastronómica y artesanal, con énfasis en productos locales.

El feriado de noviembre de 2025 será especial para todo el Ecuador, con cuatro días de descanso nacional que combinan tradición y turismo. Sin embargo, Samborondón se destacará como la única ciudad con cinco días libres consecutivos, gracias a la coincidencia de su cantonización con los feriados nacionales.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!