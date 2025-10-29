Feriado noviembre 2025: conciertos y actividades en Cuenca, mira el cronograma

El feriado de noviembre 2025 llega con cuatro días de conciertos, ferias y cultura en Cuenca. Conoce el cronograma de eventos

Beéle durante su presentación en el Cuenca Natural Flow, parte de los eventos del feriado de noviembre 2025.

El feriado de noviembre 2025 llega con cuatro días de descanso y una agenda llena de música, tradición y sabor. Desde el viernes 31 de octubre hasta el martes 4 de noviembre, los ecuatorianos podrán disfrutar de conciertos, festivales y actividades culturales en Cuenca y Azogues, dos ciudades que ya viven el espíritu festivo del Día de los Difuntos y la Independencia de Cuenca.

Cuatro días para celebrar la cultura y el ritmo del Austro

El feriado nacional se extenderá desde el sábado 1 hasta el martes 4 de noviembre, combinando dos fechas emblemáticas: el Día de los Difuntos y la Independencia de Cuenca. Una oportunidad perfecta para hacer turismo interno y disfrutar de una agenda que mezcla tradición, arte y mucha música.

En Cuenca, la ciudad Patrimonio Cultural de la Humanidad, las plazas, parques y avenidas se llenarán de color y baile. Mientras tanto, Azogues promete un fin de semana con grandes conciertos y artistas internacionales que encenderán la fiesta.

Conciertos y shows que harán vibrar el feriado

La celebración arrancará desde el miércoles 29 de octubre con el evento Cuenca Natural Flow en el Cuartel Dávalos, donde Beéle y Waldokinc el Troyano pondrán a bailar a los asistentes.

El jueves 30, el ambiente se llenará de vallenato con el festival Vive Cuenca en el Parque Curiquingue. Sobre el escenario estarán Los Inquietos del Vallenato, Luis Mateus, Comstelación Vallenata y Beth River, en una noche para cantar y disfrutar.

Ese mismo día, el Cementerio Patrimonial abrirá sus puertas para una obra teatral sobre el Día de los Difuntos, mientras que la Casa de las Posadas ofrecerá una función especial de cine de terror.

El viernes 31 de octubre, los jóvenes darán inicio a la jornada con el desfile estudiantil Guardianes del Futuro, que recorrerá el centro histórico. Por la noche, el Parque Calderón se llenará de música nacional con el festival Viva Cuenca: Noche Cuencana, mientras que la Plazoleta de La Merced se moverá al ritmo de la salsa con Los 4 Ríos.

Cuenca celebra el feriado de noviembre 2025 con música, bailes y tradiciones en sus calles. CANVA

Sábado de estrellas en Azogues y Cuenca

El sábado 1 de noviembre, Cuenca vivirá su tradicional Huaynacapazo, un festival al aire libre con cuatro escenarios a lo largo de la avenida Huayna Cápac. En Azogues, el Azogues Live Fest reunirá a grandes nombres de la música latina: Gilberto Santa Rosa, Machaka, Elefante y Río Roma, en el Estadio Jorge Andrade Cantos. Las entradas van desde $20 hasta $65 y están disponibles en TicketShow.

Tradición, arte y familia para cerrar el feriado

El domingo 2, la ciudad se llenará de vida con la Noche Cuencana en el barrio Todos Santos, mientras que en la calle Santa Ana el público podrá disfrutar de Cuenca siempre bailando, un evento pensado para toda la familia.

Los más pequeños tendrán su propio espacio en el festival I Love Kids, que se extenderá hasta el lunes 3 de noviembre en el Estadio La Gloria, con actividades recreativas desde las 14:00 hasta las 19:00.

El lunes también traerá música con la Noche Cuencana de Rock en el Parque El Ángel y una velada de Jazz y Blues en el Parque de San Sebastián. Además, la Competencia Nacional de Coches de Madera tomará las calles del centro, un clásico cuencano que cada año atrae a cientos de curiosos.

Finalmente, el martes 4 de noviembre, la ciudad despedirá el feriado con un Festival de Comedia y Magia en la Plazoleta del Vado, y con ferias gastronómicas en la avenida Don Bosco, donde se podrán probar los mejores sabores locales desde las 09:00 hasta las 21:00.

