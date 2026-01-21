¿Qué hacer si un árbol cae sobre tu vehículo en Quito?

Los afectados por caídas de árboles en Quito pueden solicitar una indemnización en la Epmmop. Entérese cuál es el trámite.

Personal especializado de la Epmmop, Empresa Eléctrica, Cuerpo de Bomberos y AMT trabajó en la emergencia del 17 de enero pasado, en el sur de Quito.

Vientos fuertes, lluvias intensas o vibraciones pueden ocasionar caídas repentinas de árboles que, en ciertas ocasiones, provocan daños a los vehículos que transitan en las vías de Quito. En 2025, según la Empresa Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop) se registraron 10 eventos de este tipo.

Y el pasado 17 de enero, un árbol de gran tamaño cayó sobre un automóvil Chevrolet plata en el sector de la Tribuna del Sur, en Quito, lo que significó una notoria afectación en el vehículo. La emergencia fue atendida por personal especializado del Cuerpo de Bomberos Quito, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), la Epmmop y la Empresa Eléctrica Quito, para retirar el tronco y las ramas de forma segura.

Una vez superada la emergencia, la persona afectada puede solicitar una indemnización, enviando un mensaje por correo electrónico a la dirección atencionciudadana@epmmop.gob.ec. Según la Epmmop, allí debe explicar detalles sobre los daños en el vehículo.

¿Qué información incluir en la solicitud?

Parte de un agente de la Agencia Metropolitana de Tránsito (En caso de que haya sido un siniestro vial)

Día y hora en que ocurrió el incidente

Dirección exacta, con calles principales y secundarias

Fotografía del lugar y del daño del vehículo, incluyendo la placa

Proforma con el costo de la reparación

Copias de la cédula de identidad y licencia de conducir del propietario del vehículo

Copia de la matrícula del vehículo

La Epmmop explicó que cada caso se analiza según la gerencia encargada y que al tratarse de un árbol, se analiza si corresponde, por ejemplo, a la Gerencia de Parques y Jardines. Luego se emite un informe para saber si hubo un error, si es o no competencia de la empresa y luego se remite a la aseguradora, que finalmente realiza el pago, de ser el caso.

