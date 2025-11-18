Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Servicios

Trámite SRI
El SRI permite obtener la clave tributaria totalmente en línea con firma electrónica.Canva

Paso a paso: cómo generar tu clave del SRI por internet y sin salir de casa

El proceso completo evita filas y permite acceder a todos los servicios tributarios desde casa

El Servicio de Rentas Internas (SRI), autoridad tributaria del Ecuador encargada de la recaudación de impuestos y la administración del RUC, ha reforzado desde 2024 sus plataformas digitales para que los contribuyentes puedan generar su clave sin acudir a una oficina. Este acceso es indispensable para declarar impuestos, emitir comprobantes electrónicos, descargar su RUC o actualizar datos. El trámite puede realizarse completamente en línea, siempre que el usuario cuente con una firma electrónica vigente.

RELACIONADAS

Paso a paso para obtener la clave del SRI

Para obtener la clave desde casa, el proceso inicia en SRI en línea, el portal transaccional oficial del Servicio de Rentas Internas. Allí, el contribuyente debe ingresar a la opción “Claves” y seleccionar “Generar o recuperar clave”. El sistema pide el número de identificación (cédula, RUC o pasaporte) y verifica si la persona está registrada en el catastro del SRI. Luego, solicita confirmar o actualizar los medios de contacto: correo electrónico y número celular, indispensables para activar y recuperar el acceso.

El siguiente paso es validar la identidad mediante firma electrónica, utilizando el aplicativo oficial FirmaEC. El usuario firma digitalmente la solicitud y el sistema habilita la creación de una clave segura, de al menos 10 caracteres, que combine letras mayúsculas, minúsculas, números y un símbolo. Una vez verificada la firma, SRI en línea confirma la generación exitosa de la clave, la cual es personal, confidencial e intransferible.

crudo

Sin Constituyente, ¿el país cuenta con vías para reactivar el sector petrolero?

Leer más

¿Qué pasa si no  puedo generar la clave?

Cuando el contribuyente no puede generar la clave automáticamente, casos específicos como menores de edad, personas con cédulas anuladas o ciertas figuras jurídicas, existe una alternativa completamente remota: el Portal Único de Trámites Ciudadanos Gob.ec, la plataforma oficial del Gobierno del Ecuador que centraliza trámites estatales. Allí, el usuario busca el trámite del SRI, llena un formulario, adjunta documentos y firma electrónicamente la solicitud

RELACIONADAS

Para quienes olvidaron la clave, el SRI mantiene mecanismos digitales de recuperación: SRI en línea envía un enlace al correo registrado y, si este está desactualizado, puede corregirse previamente mediante la opción de actualización de medios de contacto con firma electrónica. Como respaldo, el SRI habilita la línea telefónica 1700 774 774 (opción 0), que permite restablecer el acceso verificando la identidad del contribuyente. Así, Ecuador consolida un ecosistema tributario que permite realizar este trámite esencial sin filas, sin papeleo y sin salir de casa.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? SUSCRÍBETE AQUÍ

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Horóscopo de hoy: lo que te deparan los astros este 21 de noviembre de 2025

  2. Aumento en planillas de agua en Quito: Epmaps activa oficinas móviles por denuncias

  3. MasterChef Celebrity Ecuador: mira aquí el estreno de la tercera temporada

  4. Irán descarta evacuar Teherán pese a crisis hídrica extrema

  5. Comandante colombiano defiende bombardeos pese a polémica por menores fallecidos

LO MÁS VISTO

  1. IESS despeja dudas: ¿Los jubilados recibirán el décimo tercero en diciembre o antes?

  2. Michael Morales en el top del ranking UFC: ¿En qué puesto está luego de la victoria?

  3. Los ministros de Noboa que han salido tras la consulta popular 2025: ¿Se van más?

  4. ¿Qué pasa con ChatGPT, X y Canva?

  5. Renuncias en el gabinete de Noboa: Carondelet aclara que es un procedimiento habitual

Te recomendamos