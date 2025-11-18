Paso a paso: cómo generar tu clave del SRI por internet y sin salir de casa

El Servicio de Rentas Internas (SRI), autoridad tributaria del Ecuador encargada de la recaudación de impuestos y la administración del RUC, ha reforzado desde 2024 sus plataformas digitales para que los contribuyentes puedan generar su clave sin acudir a una oficina. Este acceso es indispensable para declarar impuestos, emitir comprobantes electrónicos, descargar su RUC o actualizar datos. El trámite puede realizarse completamente en línea, siempre que el usuario cuente con una firma electrónica vigente.

Paso a paso para obtener la clave del SRI

Para obtener la clave desde casa, el proceso inicia en SRI en línea, el portal transaccional oficial del Servicio de Rentas Internas. Allí, el contribuyente debe ingresar a la opción “Claves” y seleccionar “Generar o recuperar clave”. El sistema pide el número de identificación (cédula, RUC o pasaporte) y verifica si la persona está registrada en el catastro del SRI. Luego, solicita confirmar o actualizar los medios de contacto: correo electrónico y número celular, indispensables para activar y recuperar el acceso.

El siguiente paso es validar la identidad mediante firma electrónica, utilizando el aplicativo oficial FirmaEC. El usuario firma digitalmente la solicitud y el sistema habilita la creación de una clave segura, de al menos 10 caracteres, que combine letras mayúsculas, minúsculas, números y un símbolo. Una vez verificada la firma, SRI en línea confirma la generación exitosa de la clave, la cual es personal, confidencial e intransferible.

¿Qué pasa si no puedo generar la clave?

Cuando el contribuyente no puede generar la clave automáticamente, casos específicos como menores de edad, personas con cédulas anuladas o ciertas figuras jurídicas, existe una alternativa completamente remota: el Portal Único de Trámites Ciudadanos Gob.ec, la plataforma oficial del Gobierno del Ecuador que centraliza trámites estatales. Allí, el usuario busca el trámite del SRI, llena un formulario, adjunta documentos y firma electrónicamente la solicitud.

Para quienes olvidaron la clave, el SRI mantiene mecanismos digitales de recuperación: SRI en línea envía un enlace al correo registrado y, si este está desactualizado, puede corregirse previamente mediante la opción de actualización de medios de contacto con firma electrónica. Como respaldo, el SRI habilita la línea telefónica 1700 774 774 (opción 0), que permite restablecer el acceso verificando la identidad del contribuyente. Así, Ecuador consolida un ecosistema tributario que permite realizar este trámite esencial sin filas, sin papeleo y sin salir de casa.

