Nueva norma de visa de EE. UU. entra en vigor en septiembre de 2025

A partir del 2 de septiembre de 2025, el proceso para obtener una visa de no inmigrante de Estados Unidos cambiará de forma significativa. El Departamento de Estado implementará una norma que obliga a la mayoría de solicitantes sin importar su edad a presentarse a una entrevista presencial con un funcionario consular.

La disposición, que forma parte de la Orden Ejecutiva 14161, busca reforzar la seguridad y unificar criterios en la emisión de visas. Hasta ahora, ciertos grupos como menores de 14 años y adultos mayores de 79 estaban exentos de este paso; sin embargo, con la nueva regla, deberán acudir a la sede consular para completar el trámite.

¿Qué cambia con la nueva norma?



Entrevista obligatoria para casi todos: La exigencia aplica a solicitantes de turismo, negocios, estudios y otras categorías de corta estancia.

Excepciones limitadas: Solo estarán exentos quienes renueven una visa B-1/B-2 dentro de los 12 meses posteriores a su vencimiento y cumplan criterios específicos, así como solicitantes de visas diplomáticas u oficiales (A-1, A-2, C-3 con excepciones, G-1 a G-4, NATO 1-6 y TECRO E-1).

Evaluación caso por caso: Incluso quienes cumplan con una excepción podrán ser convocados a entrevista si el oficial consular lo considera necesario.

Desde junio de 2025, los solicitantes deben habilitar el acceso público a sus perfiles en redes sociales como Instagram, Facebook, X, TikTok, YouTube y LinkedIn durante el proceso. El objetivo es permitir que los funcionarios revisen publicaciones, interacciones y grupos a los que pertenece el solicitante, para detectar posibles riesgos de seguridad o discursos contrarios a los valores democráticos de EE. UU..

Con la entrada en vigor de la ley 'One Big Beautiful Bill', se añade una tasa de $250 dólares por 'integridad de visa' a todas las solicitudes temporales, incluyendo turismo, negocios y estudios. Esto se suma al costo regular de $185 dólares, elevando el total a $435 dólares por trámite.

Consejos para los solicitantes

Verificar el número de confirmación del formulario DS-160: Debe coincidir con el usado para agendar la cita, de lo contrario no se permitirá la entrevista. Revisar la elegibilidad para exención de entrevista antes de programar la cita. Preparar perfiles de redes sociales para que estén visibles y sin contenido que pueda interpretarse como riesgoso. Agendar con anticipación: Los tiempos de espera para visa B1/B2 en Ecuador pueden superar los 9 meses.

La nueva norma de visas de EE. UU. establece un cambio en el proceso de solicitud, especialmente para familias con menores y adultos mayores, así como para quienes gestionan viajes de estudio o negocios.

La clave para evitar contratiempos es informarse con fuentes oficiales, cumplir con los requisitos técnicos y preparar la documentación con antelación.

